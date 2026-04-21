NBA playoffs: Απίθανη ανατροπή στο Ντένβερ για τη Μινεσότα, break και οι Χοκς στη Νέα Υόρκη (vids)

Δείτε τα αποτελέσματα και τα highlights από τα παιχνίδια της ημέρας για τα playoffs του NBA.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έδειξαν χαρακτήρα, επιστρέφοντας από το -19 για να επικρατήσουν 119-114 των Ντένβερ Νάγκετς εκτός έδρας και να ισοφαρίσουν σε 1-1 τη σειρά. Ο Άντονι Έντουαρντς ηγήθηκε με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ, με τον Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο να «καθαρίζει» το ματς με καθοριστικό τρίποντο στο τελευταίο λεπτό. Ο Τζούλιους Ραντλ πρόσθεσε 24 πόντους, ενώ οι γηπεδούχοι «πλήρωσαν» την κακή τους τέταρτη περίοδο, με τους Τζαμάλ Μάρεϊ (30 π.) και Νίκολα Γιόκιτς (24 π., 15 ριμπ., 8 ασ.) να μένουν χαμηλά στο φινάλε (2/12 σουτ).

Με εντυπωσιακό φίνις, οι Ατλάντα Χοκς πέρασαν με 107-106 από την έδρα των Νιου Γιορκ Νικς, ισοφαρίζοντας επίσης σε 1-1. Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 32 πόντους, βάζοντας τα κρίσιμα καλάθια στο τέλος, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή των Τζέιλεν Τζόνσον (17 π.), Ονιέκα Οκόνγκου (15 π.) και Τζόναθαν Κουμίνγκα (19 π. από τον πάγκο). Οι Νικς προηγήθηκαν με +8 στην τελική ευθεία, όμως κατέρρευσαν επιθετικά στο φινάλε, παρά τους 29 πόντους του Τζέιλεν Μπράνσον και το νταμπλ-νταμπλ του Τζος Χαρτ (15 π., 13 ριμπ.), με τους Καρλ-Άντονι Τάουνς (18 π.) και Ο Τζι Ανουνόμπι (14 π.) να μην είναι αρκετοί.

Τέλος, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους, επικρατώντας 115-105 των Τορόντο Ράπτορς και κάνοντας το 2-0 στη σειρά. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ (30 π.) και ο Τζέιμς Χάρντεν (28 π.) οδήγησαν την ομάδα του Κλίβελαντ, με τον Έβαν Μόμπλεϊ να προσθέτει 25 πόντους με εξαιρετική ευστοχία. Οι Ράπτορς προσπάθησαν να μείνουν κοντά, με τον Σκότι Μπαρνς να σημειώνει 26 πόντους, όμως οι «Καβς» είχαν τον έλεγχο στο κρίσιμο τελευταίο κομμάτι.

Τα αποτελέσματα στα playoffs του ΝΒΑ:

Κλίβελαντ - Τορόντο 115-105

* Το Κλίβελαντ προηγείται 2-0

Νέα Υόρκη - Ατλάντα 106-107

* Η σειρά είναι ισόπαλη 1-1

Ντένβερ - Μινεσότα 114-119

* Η σειρά είναι ισόπαλη 1-1