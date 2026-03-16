NBA: Μυθική εμφάνιση από τον 36χρονο ΝτεΡόζαν – Όλα τα αποτελέσματα (16/03)

Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν έκανε μια μυθική εμφάνιση, οδηγώντας τους Κινγκς στη νίκη, με τον ίδιο να γράφει το όνομα του στα βιβλία της ιστορίας του NBA.

Ο έμπειρος «σταρ» μέτρησε 41 πόντους και 11 ασίστ και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε το Σακραμέντο να επικρατήσει 116-111 των Τζαζ.

Ο ΝτεΡόζαν έγινε σε ηλικία 36 ετών και 220 ημερών ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που μετράει 40+ πόντους και 10+ ασίστ σε ένα ματς, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Τζέιμς Χάρντεν.

Οι Σίξερς επικράτησαν 109-103 των Μπλέιζερς, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Κουέντιν Γκράιμς, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους. Οι Νικς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στους Ουόριορς, επιστρέφοντας από το -21, για να νικήσουν με 110-107. Η ομάδα της Νέας Υόρκης είχε ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράνσον (30π., 9ασ.).

Οι Μπακς έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί τους, επικρατώντας 134-123 των Πέισερς, αλλά είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί με πρόβλημα στο γόνατο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Θάντερ - Τίμπεργουλβς 116-103



Καβαλίερς - Μάβερικς 120-130



Μπακς - Πέισερς 134-123



Ράπτορς - Πίστονς 119-108



Σίξερς - Μπλέιζερς 109-103

Νικς - Ουόριορς 110-107



Κινγκς - Τζαζ 116-111