ΝΒΑ: Έκραξε τους φιλάθλους των Μπακς που αποδοκίμαζαν την ομάδα ο Αντετοκούνμπο

AP Photo/Morry Gash

Onsports Team

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να κρύψει την ενόχλησή του απέναντι στην πρωτόγνωρη αντίδραση των φιλάθλων των Μπακς, απαντώντας στα έντονα γιουχαΐσματα που ακούστηκαν στην ανάπαυλα του αγώνα με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Οι Μπακς γνώρισαν βαριά εντός έδρας ήττα 139-106 από τη Μινεσότα, με το σκορ στο ημίχρονο να διαμορφώνεται στο απογοητευτικό 76-45 εις βάρος της ομάδας του Greek Freak. Η εικόνα αυτή προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του κόσμου, ο οποίος ξέσπασε σε αποδοκιμασίες, γεγονός που ενόχλησε εμφανώς τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Στην έναρξη της τρίτης περιόδου, μετά από μία προσπάθεια στην οποία πέτυχε καλάθι και κέρδισε φάουλ, ο Αντετοκούνμπο γύρισε προς την εξέδρα και έκανε χαρακτηριστική χειρονομία με thumbs down, αποδοκιμάζοντας με τη σειρά του τους οπαδούς και δείχνοντας ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά του.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, σχολιάζοντας το περιστατικό στα μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε: «Όταν αποδοκιμάζουν, αποδοκιμάζω κι εγώ. Το κάνω όλη τη σεζόν αυτό. Ο κόσμος θα εκφράζεται όπως θέλει, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει σε κάποιον τι να κάνει και τι όχι. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να πει σε μένα πώς θ’ αντιδρώ στο παρκέ. Είμαι εδώ 13 χρόνια και είμαι πρώτος στα πάντα».