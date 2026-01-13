Ομάδες

ΝΒΑ: Έγραψε ιστορία ο Χάρντεν
Οnsports Τeam 13 Ιανουαρίου 2026, 11:15
NBA

ΝΒΑ: Έγραψε ιστορία ο Χάρντεν

Ένα ακόμα τεράστιο επίτευγμα πρόσθεσε στα κατορθώματά του ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην 9η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ. 

Η νίκη των Κλίπερς επί των Χόρνετς με 117-109, συνδυάστηκε με ένα ιστορικό επίτευγμα για τον Τζέιμς Χάρντεν, ολοκληρώνοντας το ματς με 32 πόντους.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος γκαρντ ανέβηκε στην 9η θέση  των κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών του NBA, προσθέτοντας ακόμα ένα επίτευγμα στην καριέρα του.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έφτασε στους 28.614 πόντους, αφήνοντας πίσω του τον Σακίλ Ο΄ Νιλ (28.596 π.), με τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, έχοντας 31.419 πόντους.

 

 



