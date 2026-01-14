Ομάδες

NBA: Οι «Λύκοι» κατασπάραξαν τα «Ελάφια» - Αντέδρασε αργά ο Αντετοκούνμπο - Τα αποτελέσματα
AP Photo/Morry Gash
Onsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 08:45
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Μινεσότα Τίμπεργουλφς

NBA: Οι «Λύκοι» κατασπάραξαν τα «Ελάφια» - Αντέδρασε αργά ο Αντετοκούνμπο - Τα αποτελέσματα

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς ταξίδεψαν στο Μιλγουόκι για την αναμέτρησή τους με τους Μπακς και αποχώρησαν με μία άνετη νίκη, επικρατώντας 139-106, καθώς δεν συνάντησαν ουσιαστική αντίσταση.

Παρά το μέτριο βράδυ συνολικά για την ομάδα του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεχώρισε ξανά, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει ακόμη μία εντός έδρας ήττα. Ο Έλληνας σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως δεν είχε την απαραίτητη βοήθεια από τους συμπαίκτες του ώστε οι Μπακς να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.

 

Τα «Ελάφια» δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι, δεχόμενα 38 πόντους στην πρώτη περίοδο, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάστηκε και στη δεύτερη, με αποτέλεσμα να πάνε στα αποδυτήρια στο -31 (76-45). Μετά την ανάπαυλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε να ανεβάσει τον ρυθμό και στις δύο πλευρές του παρκέ, όμως η διαφορά είχε ήδη παγιωθεί, με τους Τίμπεργουλβς να φτάνουν τελικά σε μία άνετη και επιβλητική νίκη με 139-106.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Μαϊάμι Χιτ - Φοίνιξ Σανς 126-121

 

Χιούστον Ρόκετς - Σικάγο Μπουλς 119-113

 

Μιλγουόκι Μπακς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 106-139

 

Νιού Ορλίν Πέλικανς - Ντένβερ Νάγκετς 116-122

 

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σαν Αντόνιο Σπερς 119-98

 

Λος Άντζελες Λέικερς - Ατλάντα Χοκς 141-116

 

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 119-97



