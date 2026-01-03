Ξαναέγραψε ιστορία ο Αντετοκούνμπο: Πρώτος μπροστά από Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ, Όσκαρ Ρόμπερτσον!

AP Photo/Morry Gash

Onsports team

Ένα ακόμα ιστορικό επίτευγμα πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος γράφει με «χρυσά» γράμματα το όνομα του στα βιβλία της ιστορίας του NBA.

Στα 31 του χρόνια ο «Greek Freak» άφησε πίσω του θρύλους της κορυφαίας λίγκας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με κάρφωμα, 4.7’’ πριν το τέλος, έδωσε τη νίκη (122-121) στους Μπακς στον αγώνα με τους Χόρνετς. Το νικητήριο καλάθι ήταν το… κερασάκι μιας εξαιρετικής εμφάνισης, όπου μέτρησε 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 29’50’’.

Με αυτό τον τρόπο ο «Greek Freak» έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα 30-10-5 στην ιστορία του NBA, ήτοι τους αγώνες που είχε τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο ηγέτης των Μπακς έφτασε τα 158 ματς κι άφησε πίσω του, τους θρυλικούς, Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ και Όσκαρ Ρόμπερτσον, οι οποίοι ακολουθούν στη δεύτερη θέση με 157 παιχνίδια.

Giannis now has the most 30/10/5 games in NBA history! pic.twitter.com/sz7fmXF5Ae — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 3, 2026

Οι παίκτες με τα περισσότερα 30-10-5 στην ιστορία του NBA:

158 Γιάννης Αντετοκούνμπο 157 Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ / Όσκαρ Ρόμπερτσον 149 Ουίλτ Τσάμπερλεϊν 135 ΛεΜπρον Τζέιμς 124 Νίκολα Γιόκιτς 115 Έλτζιν Μπέιλορ