NBA: «Φωτιά» οι Ντόντιτς – ΛεΜπρον στη νίκη των Λέικερς | Αποτελέσματα και βαθμολογίες
Με τους Λούκα Ντρόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς σε… τρελά κέφια οι Λέικερς επικράτησαν των Γκρίζλις, ενώ ο Σάι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ οδήγησε τους Θάντερ στην άνετη επικράτηση επί των Ουόριορς – Όλα τα αποτελέσματα κι οι βαθμολογίες του NBA.
Ντόντσιτς και ΛεΜπρον πέτυχαν μαζί 65 πόντους κι οι Λέικερς επικράτησαν 128-121 των Γκρίζλις στο Λ.Α.
Ο «Luka Magic» μέτρησε 34 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ο «King James» πρόσθεσε 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Ένα επιμέρους 12-2 των γηπεδούχων έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ τους κόντρα στο Μέμφις που έδειξε μαχητικό πρόσωπο, μολονότι έπαιξε δίχως έξι παίκτες.
Ο Γκίλτζιους – Αλεξάντερ μέτρησε 30 πόντους και 7 ασίστ κι οδήγησε τους Θάντερ στην εντυπωσιακή επικράτηση (131-94) επί των Ουόριορς, οι οποίοι έπαιξαν δίχως τον Στεφ Κάρι.
Με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, 4.7’’ πριν το τέλος, οι Μπακς πήραν το θρίλερ (122-121) με τους Χόρνετς κι επέστρεψαν στις νίκες.
Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (03/01):
- Ουάσινγκτον - Μπρούκλιν 119-99
- Ιντιάνα - Σαν Αντόνιο 113-123
- Κλίβελαντ - Ντένβερ 113-108
- Νέα Υόρκη - Ατλάντα 99-111
- Σικάγο - Ορλάντο 121-114
- Νέα Ορλεάνη - Πόρτλαντ 109-122
- Μιλγουόκι - Σάρλοτ 122-121
- Φίνιξ - Σακραμέντο 129-102
- Γκόλντεν Στέιτ - Οκλαχόμα 94-131
- Λ.Α. Λέικερς - Μέμφις 128-121
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
-----------
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Νέα Υόρκη 23-11
- Βοστώνη 21-12
- Τορόντο 20-15
- Φιλαδέλφεια 18-14
- Μπρούκλιν 10-22
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 25-9
- Κλίβελαντ 20-16
- Σικάγο 17-17
- Μιλγουόκι 15-20
- Ιντιάνα 6-29
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Μαϊάμι 19-15
- Ορλάντο 19-16
- Ατλάντα 17-19
- Σάρλοτ 11-23
- Ουάσινγκτον 9-24
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 30-5
- Ντένβερ 23-11
- Μινεσότα 21-13
- Πόρτλαντ 15-20
- Γιούτα 12-21
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Λ.Α. Λέικερς 21-11
- Φίνιξ 20-14
- Γκόλντεν Στέιτ 18-17
- Λ.Α. Κλίπερς 12-21
- Σακραμέντο 8-27
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Σαν Αντόνιο 25-9
- Χιούστον 21-10
- Μέμφις 15-19
- Ντάλας 12-23
- Νέα Ορλεάνη 8-28