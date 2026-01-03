Ομάδες

NBA: «Φωτιά» οι Ντόντιτς – ΛεΜπρον στη νίκη των Λέικερς | Αποτελέσματα και βαθμολογίες
AP Photo/Mark J. Terrill
Onsports team 03 Ιανουαρίου 2026, 09:52
NBA

NBA: «Φωτιά» οι Ντόντιτς – ΛεΜπρον στη νίκη των Λέικερς | Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Με τους Λούκα Ντρόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς σε… τρελά κέφια οι Λέικερς επικράτησαν των Γκρίζλις, ενώ ο Σάι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ οδήγησε τους Θάντερ στην άνετη επικράτηση επί των Ουόριορς – Όλα τα αποτελέσματα κι οι βαθμολογίες του NBA.

Ντόντσιτς και ΛεΜπρον πέτυχαν μαζί 65 πόντους κι οι Λέικερς επικράτησαν 128-121 των Γκρίζλις στο Λ.Α.

Ο «Luka Magic» μέτρησε 34 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ο «King James» πρόσθεσε 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ένα επιμέρους 12-2 των γηπεδούχων έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ τους κόντρα στο Μέμφις που έδειξε μαχητικό πρόσωπο, μολονότι έπαιξε δίχως έξι παίκτες.

Ο Γκίλτζιους – Αλεξάντερ μέτρησε 30 πόντους και 7 ασίστ κι οδήγησε τους Θάντερ στην εντυπωσιακή επικράτηση (131-94) επί των Ουόριορς, οι οποίοι έπαιξαν δίχως τον Στεφ Κάρι.

Με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, 4.7’’ πριν το τέλος, οι Μπακς πήραν το θρίλερ (122-121) με τους Χόρνετς κι επέστρεψαν στις νίκες.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (03/01):

  • Ουάσινγκτον - Μπρούκλιν 119-99
  • Ιντιάνα - Σαν Αντόνιο 113-123
  • Κλίβελαντ - Ντένβερ 113-108
  • Νέα Υόρκη - Ατλάντα 99-111
  • Σικάγο - Ορλάντο 121-114
  • Νέα Ορλεάνη - Πόρτλαντ 109-122
  • Μιλγουόκι - Σάρλοτ 122-121
  • Φίνιξ - Σακραμέντο 129-102
  • Γκόλντεν Στέιτ - Οκλαχόμα 94-131
  • Λ.Α. Λέικερς - Μέμφις 128-121

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Νέα Υόρκη 23-11
  2. Βοστώνη 21-12
  3. Τορόντο 20-15
  4. Φιλαδέλφεια 18-14
  5. Μπρούκλιν 10-22

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 25-9
  2. Κλίβελαντ 20-16
  3. Σικάγο 17-17
  4. Μιλγουόκι 15-20
  5. Ιντιάνα 6-29

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Μαϊάμι 19-15
  2. Ορλάντο 19-16
  3. Ατλάντα 17-19
  4. Σάρλοτ 11-23
  5. Ουάσινγκτον 9-24

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 30-5
  2. Ντένβερ 23-11
  3. Μινεσότα 21-13
  4. Πόρτλαντ 15-20
  5. Γιούτα 12-21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 21-11
  2. Φίνιξ 20-14
  3. Γκόλντεν Στέιτ 18-17
  4. Λ.Α. Κλίπερς 12-21
  5. Σακραμέντο 8-27

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 25-9
  2. Χιούστον 21-10
  3. Μέμφις 15-19
  4. Ντάλας 12-23
  5. Νέα Ορλεάνη 8-28

Luka & LeBron Combine For 65 PTS & 14 AST vs Grizzlies | January 2, 2026

Golden State Warriors vs OKC Thunder Full Game Highlights | Dec 2, 2025 | FreeDawkins

Milwaukee Bucks vs Charlotte Hornets | Full Game Highlights | January 2, 2026 | NBA Season



