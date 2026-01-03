NBA: «Φωτιά» οι Ντόντιτς – ΛεΜπρον στη νίκη των Λέικερς | Αποτελέσματα και βαθμολογίες

AP Photo/Mark J. Terrill

Onsports team

Με τους Λούκα Ντρόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς σε… τρελά κέφια οι Λέικερς επικράτησαν των Γκρίζλις, ενώ ο Σάι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ οδήγησε τους Θάντερ στην άνετη επικράτηση επί των Ουόριορς – Όλα τα αποτελέσματα κι οι βαθμολογίες του NBA.

Ντόντσιτς και ΛεΜπρον πέτυχαν μαζί 65 πόντους κι οι Λέικερς επικράτησαν 128-121 των Γκρίζλις στο Λ.Α.

Ο «Luka Magic» μέτρησε 34 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ο «King James» πρόσθεσε 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ένα επιμέρους 12-2 των γηπεδούχων έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ τους κόντρα στο Μέμφις που έδειξε μαχητικό πρόσωπο, μολονότι έπαιξε δίχως έξι παίκτες.

Ο Γκίλτζιους – Αλεξάντερ μέτρησε 30 πόντους και 7 ασίστ κι οδήγησε τους Θάντερ στην εντυπωσιακή επικράτηση (131-94) επί των Ουόριορς, οι οποίοι έπαιξαν δίχως τον Στεφ Κάρι.

Με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, 4.7’’ πριν το τέλος, οι Μπακς πήραν το θρίλερ (122-121) με τους Χόρνετς κι επέστρεψαν στις νίκες.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (03/01):

Ουάσινγκτον - Μπρούκλιν 119-99

Ιντιάνα - Σαν Αντόνιο 113-123

Κλίβελαντ - Ντένβερ 113-108

Νέα Υόρκη - Ατλάντα 99-111

Σικάγο - Ορλάντο 121-114

Νέα Ορλεάνη - Πόρτλαντ 109-122

Μιλγουόκι - Σάρλοτ 122-121

Φίνιξ - Σακραμέντο 129-102

Γκόλντεν Στέιτ - Οκλαχόμα 94-131

Λ.Α. Λέικερς - Μέμφις 128-121

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 23-11 Βοστώνη 21-12 Τορόντο 20-15 Φιλαδέλφεια 18-14 Μπρούκλιν 10-22

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 25-9 Κλίβελαντ 20-16 Σικάγο 17-17 Μιλγουόκι 15-20 Ιντιάνα 6-29

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 19-15 Ορλάντο 19-16 Ατλάντα 17-19 Σάρλοτ 11-23 Ουάσινγκτον 9-24

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 30-5 Ντένβερ 23-11 Μινεσότα 21-13 Πόρτλαντ 15-20 Γιούτα 12-21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 21-11 Φίνιξ 20-14 Γκόλντεν Στέιτ 18-17 Λ.Α. Κλίπερς 12-21 Σακραμέντο 8-27

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ