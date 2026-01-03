Ομάδες

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με κάρφωμα του «Greek Freak» οι Μπακς πήραν το θρίλερ! (βίντεο)
AP Photo/Morry Gash
Onsports team 03 Ιανουαρίου 2026, 06:40
NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με κάρφωμα του «Greek Freak» οι Μπακς πήραν το θρίλερ! (βίντεο)

Με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, 4.7’’ πριν το τέλος, οι Μπακς πήραν το θρίλερ (122-121) με τους Χόρνετς κι επέστρεψαν στις νίκες.

Το Μιλγουόκι συνεχίζει να προβληματίζει, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

Μετά την ήττα από τους Ουίζαρντς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι Μπακς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα κι ανέβηκαν στο 15-20. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έδωσε τη νίκη με κάρφωμα, 4.7’’ πριν τη λήξη.

Ήταν το… κερασάκι στην τούρτα μιας εξαιρετικής εμφάνισης, όπου μέτρησε 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 29’50’’. Ο «Greek Freak», μάλιστα, έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα 30-10-5 στην ιστορία του NBA. Συγκεκριμένα, έφτασε τα 158, μόλις στα 31 του!

Οι Ράιαν Ρόλινς (29π., 8ας.) και Μπόμπι Πόρτις (20π., 6ριμπ.) αποτέλεσαν άξιοι συμπαραστάτες, ενώ, από την άλλη, η Σάρλοτ πήρε 51 πόντους από τους Κονίπολ – Μπρίντζες, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, με αποτέλεσμα να πέσει στο 11-23.

Στο επόμενο παιχνίδι τους, οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Κινγκς, τα ξημερώματα της Δευτέρας (5/1) στις 04:00.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

  • 30 πόντοι
  • 11/18 δίποντα
  • 8/8 βολές
  • 10 ριμπάουντ
  • 5 ασίστ
  • 1 κλέψιμο
  • 3 λάθη
  • 1 φάουλ
  • σε 29:50

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-38, 51-60, 87-91, 122-121.
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 12 (3), Αντετοκούνμπο 30 (10ριμπ.), Τέρνερ 1, Πόρτερ 10 (10ασ.), Ρόλινς 29 (6τρ., 8ασ.), Τρεντ, Κούζμα 18 (3τρ., 6ριμπ.), Σιμς 2, Πόρτις 20 (4τρ., 6ριμπ.).
ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ (Τσαρλς Λι): Κονίπολ 26 (3), Μπρίτζες 25 (5τρ., 6ριμπ.), Χολ 4 (8ριμπ.), Μίλερ 19 (4τρ., 7ριμπ.), Μπολ 12 (2τρ., 7ασ.), Σαλαούν 12 (2), Τζέιμς 7 (1τρ., 6ριμπ.), Γκριν, Σέξτον 16 (1τρ., 6ασ.), ΜακΝίλι.

Μπακς - Χόρνετς: Το κάρφωμα νίκη του Γιάννη Αντετοκούνμπο



