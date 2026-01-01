Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Ήττα στο σουτ για τους Μπακς, μοιραίος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Βίντεο
Οnsports Team 01 Ιανουαρίου 2026, 09:16
NBA

NBA: Ήττα στο σουτ για τους Μπακς, μοιραίος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Βίντεο

Δείτε τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς στο NBA.

Την ήττα με 114-113 στο Μιλγουόκι από τους Γουίζαρντς γνώρισαν οι Μπακς, μετά από δύο διαδοχικές νίκες κόντρα σε Χόρνετς (113-123) και Μπουλς (103-112), με αποτέλεσμα να πέσουν στο 14-20 (8-9 εντός).

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ πέτυχε το νικητήριο καλάθι στο ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Στη συνέχεια οι Μπακς έκαναν την επαναφορά και έβγαλαν σουτ, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν άστοχος εκτός ισορροπίας.

Ο Έλληνας άσος είχε 33 πόντους (12/20 2π.), 15 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη και περίπου 28 λεπτά. Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, αλλά και Ράιαν Ρόλινς με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ ξεχώρισαν για τους Μπακς.

Ο ήρωας των φιλοξενούμενων, ΜακΚόλουμ, είχε 18 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Κάρινγκτον με 20 πόντους σε 24 λεπτά και 5 ριμπάουντ ήταν πρώτος τους σκόρερ, μαζί με τον Σαρ που μάζεψε και 11 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και τέσσερις τάπες.
 

Τα αποτελέσματα και τα highlights:

Μπουλς-Πέλικανς 134-118

Σπερς-Νικς 134-132

Ράπτορς-Νάγκετς 103-106

 

Μπακς-Γουίζαρντς 113-114

Θάντερ-Μπλέιζερς 124-95



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλητικές μεταδόσεις: Η Αγγλία παίζει μπάλα - Πού θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι
18 λεπτά πριν Αθλητικές μεταδόσεις: Η Αγγλία παίζει μπάλα - Πού θα δείτε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι
NBA
NBA: Ήττα στο σουτ για τους Μπακς, μοιραίος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Βίντεο
34 λεπτά πριν NBA: Ήττα στο σουτ για τους Μπακς, μοιραίος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Super League: Αυξήθηκε η αξία της το 2025
1 ώρα πριν Super League: Αυξήθηκε η αξία της το 2025
EUROLEAGUE
Τόπος «πράσινης» λατρείας – Ασταμάτητα sold out ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR
2 ώρες πριν Τόπος «πράσινης» λατρείας – Ασταμάτητα sold out ο κόσμος του Παναθηναϊκού AKTOR
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved