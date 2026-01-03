Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα highlights της εντυπωσιακής εμφάνισής του (βίντεο)

AP Photo/Morry Gash

Onsports team

Δείτε τα highlights από την εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο κάρφωμα στον αγώνα των Μπακς με τους Χόρνετς.

Το Μιλγουόκι συνεχίζει να προβληματίζει, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα (122-121) κόντρα στη Σάρλοτ, με κάρφωμα του «Greek Freak», 4.7’’ πριν το τέλος.

Giannis now has the most 30/10/5 games in NBA history! pic.twitter.com/sz7fmXF5Ae — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 3, 2026

Το νικητήριο καλάθι ήταν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το… κερασάκι στην τούρτα μιας εξαιρετικής εμφάνισης, όπου μέτρησε 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 29’50’’. Μάλιστα, έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα 30-10-5 στην ιστορία του NBA, καθώς έφτασε τα 158, μόλις στα 31 του!