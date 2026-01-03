Ομάδες

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα highlights της εντυπωσιακής εμφάνισής του (βίντεο)
AP Photo/Morry Gash
Onsports team 03 Ιανουαρίου 2026, 06:59
NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα highlights της εντυπωσιακής εμφάνισής του (βίντεο)

Δείτε τα highlights από την εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο κάρφωμα στον αγώνα των Μπακς με τους Χόρνετς.

Το Μιλγουόκι συνεχίζει να προβληματίζει, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα (122-121) κόντρα στη Σάρλοτ, με κάρφωμα του «Greek Freak», 4.7’’ πριν το τέλος.

Το νικητήριο καλάθι ήταν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το… κερασάκι στην τούρτα μιας εξαιρετικής εμφάνισης, όπου μέτρησε 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 29’50’’. Μάλιστα, έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα 30-10-5 στην ιστορία του NBA, καθώς έφτασε τα 158, μόλις στα 31 του!

 

 

Τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Χόρνετς (03/01/2026)



