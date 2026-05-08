Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Πότε είναι το Game 5

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Game 4 απέναντι στη Βαλένθια, γνωρίζοντας την ήττα με 86-89 από τους Ισπανούς στο Telekom Center Athens.

Το «τριφύλλι» θα ταξιδέψει και πάλι στη Βαλένθια για να επαναλάβει ότι έκανε στα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς και να προκριθεί στο Final 4.

Το Game 5 είναι προγραμματισμένο την Τετάρτη (13/5) στις 22:00 στη Roig Arena.