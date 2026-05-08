Αταμάν: «Είμαι 25 χρόνια προπονητής, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα»!
Έξαλλος ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR με τη διαιτησία του αγώνα με τη Βαλένθια, ξέσπασε στο ημίχρονο του ματς.
Δεν μπορούσε να πιστέψει τις αποφάσεις των διαιτητών στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Βαλένθια, ο Εργκίν Αταμάν. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR φάνηκε από τη δήλωσή του στην ανάπαυλα, πόσο εκνευρισμένος ήταν απ’ την αντιμετώπιση της ομάδας του:
«Είμαι 25 χρόνια προπονητής στην Ευρωλίγκα, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα! Θα παλέψουμε για τη νίκη και θα δούμε τι θα γίνει».