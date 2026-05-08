Αταμάν: «Είμαι 25 χρόνια προπονητής, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα»!

Δεν μπορούσε να πιστέψει τις αποφάσεις των διαιτητών στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Βαλένθια, ο Εργκίν Αταμάν. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR φάνηκε από τη δήλωσή του στην ανάπαυλα, πόσο εκνευρισμένος ήταν απ’ την αντιμετώπιση της ομάδας του:

«Είμαι 25 χρόνια προπονητής στην Ευρωλίγκα, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα! Θα παλέψουμε για τη νίκη και θα δούμε τι θα γίνει».