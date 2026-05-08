Το Telekom Center στις… φλόγες (vids)

Ο Παναθηναϊκός δίνει το σημαντικότερο ευρωπαϊκό του παιχνίδι, μέχρι στιγμής και οι φίλοι του “τριφυλλιού” είναι και πάλι εδώ για να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να συμπαρασταθούν πιο έντονα από ποτέ στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.

Οι 20.000 που βρίσκονται στις εξέδρες του T-Center από νωρίς έχουν δημιουργήσει… καυτή ατμόσφαιρα σηκώνοντας το γήπεδο στο… πόδι, κάνοντας αδιανόητη φασαρία με τα τραγούδια τους, αλλά και τις αποδοκιμασίες προς την ομάδα της Βαλένθια και τους διαιτητές οι οποίοι βγήκαν για να κάνουν… βόλτα στο glass floor.