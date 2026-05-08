Μπαρτσελόνα: «Αφήνει την περίπτωση του Ντε Τζούλιους και πάει για Βάιλερ-Μπαμπ»

Η Μπαρτσελόνα εμφανίζεται αποφασισμένη να επενδύσει δυναμικά ενόψει της νέας σεζόν, με στόχο τη δημιουργία ενός ρόστερ ικανού να επιστρέψει στην κορυφή της EuroLeague και να διεκδικήσει με αξιώσεις το τρόπαιο.

Οι Καταλανοί συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων, ωστόσο φαίνεται πως προχωρούν σε αναπροσαρμογή των πλάνων τους σχετικά με τη θέση του πόιντ γκαρντ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Τσάβι Πασκουάλ έχει στρέψει πλέον το ενδιαφέρον του στον Νικ Βάιλερ-Μπαμπ της Ανατολού Εφές, αφήνοντας προς το παρόν σε δεύτερο πλάνο την περίπτωση του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους από τη Μούρθια.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Αμερικανός γκαρντ προορίζεται για να αποτελέσει μία από τις βασικές επιλογές της Μπαρτσελόνα στη θέση «1», πλαισιώνοντας τους Μάικ Τζέιμς και Χουάν Νούνιεθ στο νέο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Ο Βάιλερ-Μπαμπ προέρχεται από μια απαιτητική χρονιά με την Εφές, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας της EuroLeague. Παρότι ξεχωρίζει για την αμυντική του συνέπεια και την ένταση που δίνει στο παιχνίδι, οι αριθμοί του φέτος ήταν σχετικά περιορισμένοι, με μέσο όρο 6,9 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 4,7 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 24,1 λεπτά συμμετοχής.