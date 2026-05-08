· Εφές Αναντόλου · Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: «Αφήνει την περίπτωση του Ντε Τζούλιους και πάει για Βάιλερ-Μπαμπ»

Σύμφωνα με ισπανικά Μέσα, η Μπαρτσελόνα αφήνει την περίπτωση του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους της Μούρθια και στρέφει την προσοχή της στον Νικ Βάιλερ-Μπαμπ της Ανατολού Εφές.

Μπαρτσελόνα: «Αφήνει την περίπτωση του Ντε Τζούλιους και πάει για Βάιλερ-Μπαμπ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπαρτσελόνα εμφανίζεται αποφασισμένη να επενδύσει δυναμικά ενόψει της νέας σεζόν, με στόχο τη δημιουργία ενός ρόστερ ικανού να επιστρέψει στην κορυφή της EuroLeague και να διεκδικήσει με αξιώσεις το τρόπαιο.

Οι Καταλανοί συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων, ωστόσο φαίνεται πως προχωρούν σε αναπροσαρμογή των πλάνων τους σχετικά με τη θέση του πόιντ γκαρντ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Τσάβι Πασκουάλ έχει στρέψει πλέον το ενδιαφέρον του στον Νικ Βάιλερ-Μπαμπ της Ανατολού Εφές, αφήνοντας προς το παρόν σε δεύτερο πλάνο την περίπτωση του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους από τη Μούρθια.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Αμερικανός γκαρντ προορίζεται για να αποτελέσει μία από τις βασικές επιλογές της Μπαρτσελόνα στη θέση «1», πλαισιώνοντας τους Μάικ Τζέιμς και Χουάν Νούνιεθ στο νέο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Ο Βάιλερ-Μπαμπ προέρχεται από μια απαιτητική χρονιά με την Εφές, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας της EuroLeague. Παρότι ξεχωρίζει για την αμυντική του συνέπεια και την ένταση που δίνει στο παιχνίδι, οι αριθμοί του φέτος ήταν σχετικά περιορισμένοι, με μέσο όρο 6,9 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 4,7 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 24,1 λεπτά συμμετοχής.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Σακίρα ερμηνεύει το «Dai Dai», επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026!

21:24 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: Πέντε παίκτες δεν επέστρεψαν στο Ισραήλ μετά τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ

21:24 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια: Τα μπλουζάκια των φίλων του «τριφυλλιού» με τον Μοντέρο

21:13 EUROLEAGUE

Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε: Το κάρφωμα του Σίλβα στο πρόσωπο του Τουμπέλις - Βίντεο

21:09 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: «Αφήνει την περίπτωση του Ντε Τζούλιους και πάει για Βάιλερ-Μπαμπ»

21:08 EUROLEAGUE

Ο Αταμάν μπήκε με αποθέωση και... γροθιές (vid)

20:52 EUROLEAGUE

Το Telekom Center στις… φλόγες (vids)

20:40 EUROLEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια

20:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Όλο και πιο κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοζέ Μουρίνιο!

20:23 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Η δωδεκάδα των Ισπανών για το Game 4

20:18 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Να μην χαρίσουμε τίποτα στον ΠΑΟΚ» - Το μήνυμα σε Γιαζίτσι

20:17 MUNDIAL

Μέσι, Γιαμάλ, Μπέλινγκχαμ, Σάλαμε και Bad Bunny σε μια απίστευτη ταινία μικρού μήκους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας