Σερέλης: «Δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση για το Final Four στο Game 3 κι έχει άλλη μια ευκαιρία «σπίτι» του στο Game 4. Η Βαλένθια επικράτησε λόγω της κακής άμυνας των «πράσινων», όπως τόνισε ο Χρήστος Σερέλης.

Ο συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν είπε:

«Είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα. Δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό και στις μεταβάσεις. Τους δώσαμε αυτοπεποίθηση. Η transition άμυνα μας αλλά και αυτή στο πικ εν ρολ είναι τα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουμε στο Game 4»