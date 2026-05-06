Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Οι προκλήσεις Γιαβορ και Μαρτίνεθ έφεραν αποβολές

Στον… αέρα κόντεψαν να τινάξουν το Game 3 του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια ο Νταμίρ Γιαβόρ και Πέδρο Μαρτίνεθ με συνεχείς προκλήσεις, που προκάλεσαν τις αποβολές του Εργκίν Αταμάν και του Ισπανού προπονητή. 

Μεγάλη ένταση επικράτησε μερικά λεπτά πριν την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου στο Game 3 στο «Telekom Center Athens» με αρνητικούς πρωταγωνιστές τον Σλοβένο διαιτητή και τον προπονητή της Βαλένθια.

Συγκεκριμένα, στο 27’ ο Νταμίρ Γιαβόρ «ανακάλυψε» επιθετικό φάουλ του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον Ζαν Μοντέρο, σε μία φάση που ο γκαρντ των «νυχτερίδων» ήταν αυτός που είχε «κλειδώσει» τον Έλληνα φόργουορντ και μάλιστα τον… ξάπλωσε στο glass floor.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η συγκεκριμένη απόφαση του Σλοβένου διαιτητή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Εργκίν Αταμάν. Σ’ εκείνο το σημείο, ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποφάσισε να βάλει… φωτιά στο Game 3 καθώς ζήτησε έντονα τιμωρία του Τούρκου κόουτς και κινήθηκε με απειλητικό τρόπο προς την πλευρά του τελευταίου.

Οι νέες προκλήσεις του Ισπανού προπονητή προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ένταση, με τους δύο τεχνικούς να λογομαχούν και οι διαιτητές τους… έστειλαν στα αποδυτήρια, μια και τους απέβαλαν.

