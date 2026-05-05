Μπαρτζώκας: «Δεν είναι εύκολο να είσαι με συνέπεια στους τέσσερις καλύτερους»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μονακό και την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως η ομάδα του αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση και πρόσθεσε πως επικεντρώνεται μόνο στο ημιτελικό.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, τους οπαδούς, τον οργανισμό. Είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζεσαι τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους τέσσερις καλύτερους. Έχουμε ακόμα δύο ματς που πρέπει να παίξουμε σωστά. Θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο.

Δεν θα αλλάξει κάτι στην νοοτροπία μας. Ένα ματς την φορά. Αφοσιωνόμαστε στον ημιτελικό. Είμαστε συνεπείς σε όλη την σεζόν, αξίζουμε να είμαστε εδώ, τελειώσαμε πρώτοι την κανονική περίοδο».