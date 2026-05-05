Μπαρτζώκας: «Δεν είναι εύκολο να είσαι με συνέπεια στους τέσσερις καλύτερους»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στον κόσμο και τους παίκτες για την πρόκριση στο Final Four, αλλά και στη σημασία της πέμπτης σερί συμμετοχής σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Μπαρτζώκας: «Δεν είναι εύκολο να είσαι με συνέπεια στους τέσσερις καλύτερους»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μονακό και την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως η ομάδα του αξίζει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση και πρόσθεσε πως επικεντρώνεται μόνο στο ημιτελικό.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, τους οπαδούς, τον οργανισμό. Είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζεσαι τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους τέσσερις καλύτερους. Έχουμε ακόμα δύο ματς που πρέπει να παίξουμε σωστά. Θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο.

Δεν θα αλλάξει κάτι στην νοοτροπία μας. Ένα ματς την φορά. Αφοσιωνόμαστε στον ημιτελικό. Είμαστε συνεπείς σε όλη την σεζόν, αξίζουμε να είμαστε εδώ, τελειώσαμε πρώτοι την κανονική περίοδο».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:53 CHAMPIONS LEAGUE

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Ο Σάκα έστειλε τους «κανονιέρηδες» στον τελικό του Champions League

23:42 EUROLEAGUE

Euroleague: Τα highlights του Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης

23:28 ONSPORTS

Champions League: Ο Σάκα ανοιξε το σκορ στο Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης

23:24 EUROLEAGUE

Αγγελόπουλοι: «Έχουμε φάει στη μάπα τη μαγεία των Final 4, θα είχαμε δύο τίτλους παραπάνω σε σειρά»

23:12 EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

23:01 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Πέμπτο σερί Euroleague Final Four και 15ο στην ιστορία του – Το πρώτο του στην Ελλάδα

22:56 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Δεν είναι εύκολο να είσαι με συνέπεια στους τέσσερις καλύτερους»

22:29 EUROLEAGUE

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105: Έκανε το χρέος του κι έκλεισε θέση για το Final Four της Euroleague

22:04 ΣΠΟΡ

Απάντησε ο ΑΣ ΠΑΟΚ στον Ηρακλή: «Ανακριβείς καταγγελίες και επικοινωνιακές υπερβολές»

21:40 ONSPORTS

OnSports Stories: Immune εκ βαθέων

21:30 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης

20:57 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 76-69: Μείωσε σε 2-1 κι έμεινε ζωντανή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας