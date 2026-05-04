· Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πλήγμα στη Μακάμπι: Πρόβλημα στο δάχτυλο για τον Λόνι Γουόκερ

Ανοιχτή εξάρθρωση στο δάχτυλο υπέστη ο Λόνι Γουόκερ στο παιχνίδι κόντρα στην Χάποελ Τζερούσαλεμ, με τον Αμερικανό να μένει στα «πιτς» για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες.

Πλήγμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ που είδε τον Λόνι Γουόκερ να τραυματίζεται στο παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Τζερούσαλεμ για το πρωτάθλημα, με τον Αμερικανό γκαρντ να αποκομίζει πρόβλημα στο δάχτυλο και να μένει εκτός για τις επόμενες δύο με τρείς εβδομάδες.

Τη φετινή σεζόν ο Γουόκερ μετράει κατά μέσο όρο 15.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 40 συμμετοχές.

