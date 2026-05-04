Πλήγμα στη Μακάμπι: Πρόβλημα στο δάχτυλο για τον Λόνι Γουόκερ
Πλήγμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ που είδε τον Λόνι Γουόκερ να τραυματίζεται στο παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Τζερούσαλεμ για το πρωτάθλημα, με τον Αμερικανό γκαρντ να αποκομίζει πρόβλημα στο δάχτυλο και να μένει εκτός για τις επόμενες δύο με τρείς εβδομάδες.
Τη φετινή σεζόν ο Γουόκερ μετράει κατά μέσο όρο 15.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 40 συμμετοχές.