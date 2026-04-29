Αταμάν: «Είναι μόνο 1-0, μπορούσαμε να νικήσουμε πιο εύκολα»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR με το που έληξε το ματς και με τις δηλώσεις που έκανε, άρχισε επιχείρηση… προσγείωσης ενόψει των επόμενων αγώνων.

Ο Εργκίν Αταμάν μετά το break του Παναθηναϊκού AKTOR στην έδρα της Βαλένθια, θέλησε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους. Ο κόουτς των «πράσινων» στάθηκε στον τρόπο που διαχειρίστηκε το ματς η ομάδα του, αλλά και στα λάθη που έγιναν στο τέλος. Γι’ αυτό και τόνισε πως απλά έγινε το 1-0, ενώ το αποτέλεσμα θα μπορούσε να έρθει και ευκολότερα.

Οι δηλώσεις του Αταμάν:

«Σταματήσαμε με επιτυχία το παιχνίδι της Βαλένθια. Δεν δεχθήκαμε πολλούς πόντους στο transition και παίξαμε καλά και σε κάποιες απομονώσεις. Κάναμε μερικά λάθη στις κρίσιμες στιγμές. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αλλά κάναμε λάθη. Είναι μόνο 1-0, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Πρέπει να κερδίσουμε τρία ματς για να περάσουμε στο Final-Four. Να ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς. Σημαντικό να κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι. Να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια επιθετικότητα. Στην επίθεση πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι, αλλά να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο».