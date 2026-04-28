Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR: Έζησε έντονα το ματς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ βρίσκεται στην Ισπανία και παρακολούθησε το Game 1 της σειράς, γεμάτος αγωνία για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Στη «Roig Arena» βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κάθισε πίσω από τη μία μπασκέτα, κοντά στον πάγκο των «πράσινων». Από εκεί παρακολούθησε το Game 1 των playoffs της Euroleague.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» συνεχίζει να είναι στο πλευρό της ομάδας, ακολουθώντας την και στα εκτός έδρας παιχνίδια.

Έζησε με μεγάλη ένταση το παιχνίδι, γεμάτος αγωνία για όσα συνέβαιναν στο παρκέ του κλειστού της Βαλένθια.