Με Γκριγκόνις και Τολιόπουλο η 12αδα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια - Ποιον έκοψε ο Αταμάν

Ο Έλληνας και ο Λιθουανός γκαρντ στις επιλογές του «πράσινου» κόουτς κόντρα στη Βαλένθια, όπου υπάρχει η μεγάλη απουσία του Σλούκα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει την Βαλένθια στην «Roig Arena» για την πρώτη «μάχη» των playoffs της Euroleague. Οι «πράσινοι» πέρα απ’ την δυσκολία της αναμέτρησης, πρέπει να διαχειριστούν και το σοκ της απουσίας του Κώστα Σλούκα.

Ο Εργκίν Αταμάν για το λόγο αυτό, επιλέγει να έχει στη 12άδα και τον Μάριους Γκριγκόνις και τον Βασίλη Τολιόπουλο, για έξτρα λύσεις στα γκαρντ. Εκτός έμεινε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, όπως φυσικά και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR: Σορτς, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Όσμαν, Ρογκαβόπουλος, Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο, Μήτογλου, Λεσόρ, Φαρίντ.