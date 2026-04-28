Ολυμπιακός - Μονακό: Χωρίς Μίροτιτς στην Αθήνα οι Μονεγάσκοι για τα playoffs της EuroLeague
Eurokinissi Sports
Onsports Team 28 Απριλίου 2026, 00:03
EUROLEAGUE / Μονακό / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Μονακό: Χωρίς Μίροτιτς στην Αθήνα οι Μονεγάσκοι για τα playoffs της EuroLeague

Απουσία του Μαυροβούνιου φόργουορντ λόγω τραυματισμού στη γάμπα στα Game 1 και Game 2 στο ΣΕΦ.

Η Μονακό έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (27/4) στην Αθήνα ενόψει των δύο πρώτων αναμετρήσεων με τον Ολυμπιακό για τα playoffs της EuroLeague, όμως δεν ταξίδεψαν όλοι οι παίκτες της αποστολής.

Ο Νίκολα Μίροτιτς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που αναχώρησε από το Μόντε Κάρλο, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη γάμπα και έμεινε εκτός για τα παιχνίδια στο ΣΕΦ, τα οποία είναι προγραμματισμένα για την Τρίτη (28/4, 21.00) και την Πέμπτη (30/4, 21.00).

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι δεν μπορεί να υπολογίζει σε αρκετούς παίκτες, με τη Μονακό να ταξιδεύει με περιορισμένες λύσεις. Διαθέσιμοι για τα δύο πρώτα ματς της σειράς είναι οι Τζέιμς, Ντιάλο, Μπεγκαρίν, Τάις, Χέιζ, Μπλόσομγκεϊμ, Στράζελ, Οκόμπο, Τάρπεϊ και Νέντοβιτς.



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «κλείδωσε» επιστροφή στο Champions League
17 λεπτά πριν Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «κλείδωσε» επιστροφή στο Champions League
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός - Μονακό: Χωρίς Μίροτιτς στην Αθήνα οι Μονεγάσκοι για τα playoffs της EuroLeague
33 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Μονακό: Χωρίς Μίροτιτς στην Αθήνα οι Μονεγάσκοι για τα playoffs της EuroLeague
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Μαΐου - CEO ο Γιουρέλης
55 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Μαΐου - CEO ο Γιουρέλης
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Άμεσα χειρουργείο για Κώστα Σλούκα - Στόχος η επιστροφή στο Final Four
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Άμεσα χειρουργείο για Κώστα Σλούκα - Στόχος η επιστροφή στο Final Four
Όλες οι ειδήσεις
