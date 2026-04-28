Ολυμπιακός - Μονακό: Χωρίς Μίροτιτς στην Αθήνα οι Μονεγάσκοι για τα playoffs της EuroLeague

Η Μονακό έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (27/4) στην Αθήνα ενόψει των δύο πρώτων αναμετρήσεων με τον Ολυμπιακό για τα playoffs της EuroLeague, όμως δεν ταξίδεψαν όλοι οι παίκτες της αποστολής.

Ο Νίκολα Μίροτιτς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που αναχώρησε από το Μόντε Κάρλο, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό στη γάμπα και έμεινε εκτός για τα παιχνίδια στο ΣΕΦ, τα οποία είναι προγραμματισμένα για την Τρίτη (28/4, 21.00) και την Πέμπτη (30/4, 21.00).

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι δεν μπορεί να υπολογίζει σε αρκετούς παίκτες, με τη Μονακό να ταξιδεύει με περιορισμένες λύσεις. Διαθέσιμοι για τα δύο πρώτα ματς της σειράς είναι οι Τζέιμς, Ντιάλο, Μπεγκαρίν, Τάις, Χέιζ, Μπλόσομγκεϊμ, Στράζελ, Οκόμπο, Τάρπεϊ και Νέντοβιτς.