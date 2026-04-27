Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σκαριόλο: «Η Βαλένθια πρέπει να περιμένει τον καλύτερο Παναθηναϊκό»
Οnsports Τeam 27 Απριλίου 2026, 09:47
EUROLEAGUE

Ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε για τη σειρά των «πράσινων» με τους Ισπανούς, προειδοποιώντας ουσιαστικά την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο είναι ένας από τους προπονητές που γνωρίζουν πολύ καλά τι θα πει Παναθηναϊκός και για το τι είναι ικανή η ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο τεχνικός της Ρεάλ κλήθηκε να σχολιάσει τη σειρά των «πράσινων» με τη Βαλένθια και τόνισε ότι η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ θα πρέπει να είναι έτοιμη για τον καλύτερο φετινό Παναθηναϊκό.

«Από την αρχή της φετινής σεζόν αλλά και στη συνέχεια με τις προσθήκες θαυμάσιων παικτών που έχει κάνει θα μπορούσε να θεωρηθεί μία ομάδα που είναι για την πρώτη θέση φέτος. Μπορεί μέχρι τώρα να μην είχε τέτοια εικόνα αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει μια πολύ δυνατή ομάδα» ανέφερε αρχικά για τους «πράσινους».

Και συνέχισε: «Τώρα πια, σε αυτή τη φάση δεν έχεις κανένα μαξιλαράκι. Είτε νικάς και προχωράς είτε φεύγεις. Νομίζω ότι θα πρέπει η Βαλένθια να περιμένει την καλύτερη φετινή εκδοχή του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, θεωρώ ότι εάν η Βαλένθια είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της μπορεί να είναι άκρως ανταγωνιστική και να φέρει μια ισορροπία στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να κριθούν στις λεπτομέρειες, όπως η έδρα. Γνωρίζουν το πώς πρέπει να παίξουν με τον Παναθηναϊκό και το έχουν δείξει στην κανονική διάρκεια της σεζόν» είπε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved