Η «κατάρα» του Game 2: Τι κάνει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο παιχνίδι των playoffs της EuroLeague

O Παναθηναϊκός έκανε το break στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των playoffs κόντρα στη Βαλένθια και πλέον στρέφει την προσοχή του στο δεύτερο ματς που έχει να δώσει στη Roig Arena, το βράδυ της Πέμπτης (30/4, 21:45).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, πέρα από το εξαιρετικό σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, έχει να αντιμετωπίσει και μία εξαιρετικά αρνητική παράδοση. Την... κατάρα του Game 2!

Συνολικά, ο Παναθηναϊκός έχει συμμετάσχει σε 15 σειρές playoffs στη σύγχρονη ιστορία της EuroLeague (από το 2000 και μετά) και στο Game 2 μετράει τον εξαιρετικά αρνητικό απολογισμό των 11 ηττών και μόλις 4 νικών!

Το θετικό, ωστόσο, είναι πως τα ποσοστά του βελτιώνονται μακριά από το ΟΑΚΑ, καθώς οι 3 από τις 4 νίκες έχουν έρθει εκτός έδρας, στα συνολικά 9 ματς που έχει δώσει.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στα Game 2 των PlayOffs στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague:

2004/05 «8» Παναθηναϊκός-Εφές Πίλσεν 2-1

Game 2: Εφές - Παναθηναϊκός 75-63

2005/06 «8» Παναθηναϊκός-Ταού Κεράμικα 1-2

Game 2: Ταού - Παναθηναϊκός 85-79

2006/07 «8» Παναθηναϊκός-Ντιναμό Μόσχας 2-0

Game 2: Ντιναμό Μόσχας - Παναθηναϊκός 65-73

2008/09 «8» Παναθηναϊκός-Σιένα 3-1

Game 2: Παναθηναϊκός - Σιένα 79-84

2010/11 «8» Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 1-3

Game 2: Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 71-75

2011/12 «8» Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-2

Game 2: Παναθηναϊκός - Μακάμπι 92-94



2012/13 «8» Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 3-2

Game 2: Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός 65-66

2013/14 «8» ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 3-2

Game 2: ΤΣΣΚΑ - Παναθηναϊκός 77-51

2014/15 «8» ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 3-1

Game 2: ΤΣΣΚΑ - Παναθηναϊκός 100-80

2015/16 «8» Λαμποράλ Κούτσα-Παναθηναϊκός 3-0

Game 2: Λαμποράλ - Παναθηναϊκός 82-78

2016/17 «8» Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 0-3

Game 2: Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 75-80

2017/18 «8» Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης 1-3

Game 2: Παναθηναϊκός - Ρεάλ 82-89

2018/19 «8» Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός 3-0

Game2: Ρεάλ - Παναθηναϊκός 78-63

2023/24 «8» Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-2

Game 2: Παναθηναϊκός - Μακάμπι 95-79

2024/25 «8» Παναθηναϊκός-Εφές 3-2

Game 2: Παναθηναϊκός - Εφές 76-79