Σε σύγχυση ο Μαρτίνεθ – «Το καλύτερο βιογραφικό του Αταμάν, δεν είναι αρκετό για να μας νικήσουν»

Ο προπονητής της Βαλένθια τον οποίο αναγνώρισε δημόσια ο Εργκίν Αταμάν, έκανε αμφιλεγόμενες δηλώσεις, σα να… ενοχλήθηκε απ’ τα καλά λόγια του κόουτς του Παναθηναϊκού AKTOR.

Έως τώρα ο Εργκίν Αταμάν έχει αναφερθεί με τα καλύτερα λόγια στη Βαλένθια και τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Τονίζοντας πόσο καλή ομάδα έχουν οι «νυχτερίδες», ενώ πρόσφατα ξεκαθάρισε πως ο Ισπανός αυτή τη σεζόν είναι καλύτερος προπονητής απ’ τον ίδιο, που δεν είχε ως τώρα την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Τα αποθεωτικά σχόλια του Αταμάν, έδειξαν να… ενοχλούν τον Ισπανό κόουτς της Βαλένθια. Κάτι που είχε συμβεί και μετά το παιχνίδι των δύο ομάδων για τη regular season, πάλι χωρίς λόγο.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μαρτίνεθ «απάντησε» στον Αταμάν, με τρόπο που δεν φανέρωσε την απαιτούμενη ευγένεια απέναντι στον κόουτς του Παναθηναϊκού:



«Ακόμη και αν το βιογραφικό του είναι καλύτερο και είναι καλύτερος προπονητής από εμένα, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να μας κερδίσουν. Θα πρέπει να βάλουν κι άλλα πράγματα στο τραπέζι».