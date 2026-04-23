Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα
Onsports Team 23 Απριλίου 2026, 17:19
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ένα γράφημα με την εκπληκτική πορεία των ομάδων του «πράσινου» κόουτς δημοσίευσε η Euroleague, με το «τριφύλλι» να σχολιάζει: «Τα καλύτερα είναι μπροστά…».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φημίζεται για τη νοοτροπία νικητή που τον έχει μετατρέψει στη μεγαλύτερη μπασκετική δύναμη της Ευρώπης στον 21ο αιώνα. Στον πάγκο του έχει τον Εργκίν Αταμάν, τον κατά γενική ομολογία πιο επιτυχημένο κόουτς των τελευταίων ετών στη διοργάνωση.

Η ίδια η Euroleague… έβγαλε το καπέλο στον «πράσινο» κόουτς. Με ένα γράφημα που εμφανίζει το τι έχει κάνει ο Αταμάν με τις ομάδες του την τρέχουσα δεκαετία.

«Τι απίστευτη πορεία έχει κάνει αυτή τη δεκαετία ο Αταμάν! Πως πιστεύετε ότι θα πάει η φετινή σεζόν;», είναι το ερώτημα που θέτει η Euroleague στην ανάρτησή της.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απάντησε, σχολιάζοντας με τρόπο που παράλληλα αποτελεί μήνυμα για τη συνέχεια: «Τα καλύτερα είναι ακόμη μπροστά...».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μιχαηλίδης για ΟΦΗ: «Ιστορικό παιχνίδι, θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα»
14 λεπτά πριν Μιχαηλίδης για ΟΦΗ: «Ιστορικό παιχνίδι, θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα»
EUROLEAGUE
Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα
33 λεπτά πριν Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επιστρέφει στην Ελλάδα για την ΑΕΛ ο Τζιανλούκα Φέστα
39 λεπτά πριν Επιστρέφει στην Ελλάδα για την ΑΕΛ ο Τζιανλούκα Φέστα
EUROLEAGUE
Ρεάλ - Χάποελ: Οριστική απόφαση για την παρουσία κόσμου - Πόσοι θα βρεθούν στις εξέδρες
41 λεπτά πριν Ρεάλ - Χάποελ: Οριστική απόφαση για την παρουσία κόσμου - Πόσοι θα βρεθούν στις εξέδρες
Όλες οι ειδήσεις
