Ρεάλ - Χάποελ: Οριστική απόφαση για την παρουσία κόσμου - Πόσοι θα βρεθούν στις εξέδρες

Onsports Team

Παρουσία φιλάθλων, αλλά με περιορισμούς θα διεξαχθούν τα ματς στη Μαδρίτη ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα playoffs της EuroLeague.

Την απόφαση να διεξαχθούν παρουσία φιλάθλων οι αγώνες του ζευγαριού των πλέι οφ Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ έλαβε η Euroleague.

Αν και η αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτη-Χάποελ στην κανονική περίοδο είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω έντονων αντιδράσεων από τους Ισπανούς για τον πόλεμο στη Γάζα, μετά από σύσκεψη την Πέμπτη (23/4) αποφασίστηκε να επιτραπεί η είσοδος του φίλαθλοι κοινού στους εντός έδρας αγώνες των Μαδριλένων με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Αυτό, όμως θα συμβεί με συγκεκριμένους περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο όσοι διαθέτουν εισιτήριο και ταυτοποιούνται. Δηλαδή μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι φίλαθλοι που έχουν δανεισμένα εισιτηρία διαρκείας με ταυτότητα και άδεια από τον ιδιοκτήτη. Δεν θα τεθούν προς διάθεση νέα εισιτήρια και δεν θα διατεθούν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους, κάτι που σημαίνει πως περίπου 9.000 οπαδοί της Ρεάλ θα είναι στις εξέδρες.

Οι πρώτες σειρές θα είναι κενές και θα απαιτείται ταυτοποίηση σε χώρους VIP του γηπέδου, ενώ θα υπάρχουν 450 αστυνομικοί και θα ενισχυθεί η ιδιωτική ασφάλεια. Οι αγώνες στη Μαδρίτη είναι προγραμματισμένοι για τις 29 Απριλίου και 1η Μαΐου αντίστοιχα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει το πλεονέκτημα έδρας σε σειρά best of 5 με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η «βασίλισσα» τερμάτισε στην 3η θέση της regular season, ενώ οι Ισραηλινοί στην 6η.