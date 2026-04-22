Παναθηναϊκός AKTOR: Η ομιλία Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν μετρά το πλεονέκτημα στα play offs»

Το μήνυμα του Εργκίν Αταμάν μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μονακό και ενόψει της σειράς των play offs με τη Βαλένθια.

Ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει των play offs έστειλε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR, τονίζοντας πως το πλεονέκτημα έδρας δεν θα παίξει καθοριστικό ρόλο, εφόσον η ομάδα παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένη.

Ο κόουτς των «πράσινων» υπογράμμισε πως το βασικό στοιχείο είναι η συνεισφορά όλων στο παιχνίδι, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί το «κλειδί» για την επιτυχία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον επόμενο αντίπαλο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια ομάδα που έχει ήδη επικρατήσει δύο φορές απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως το ζητούμενο είναι η απόλυτη συγκέντρωση, τονίζοντας ότι αν η ομάδα παρουσιαστεί στο επίπεδο που μπορεί, τότε το πλεονέκτημα έδρας δεν θα επηρεάσει την εξέλιξη της σειράς.

«Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις τα παιχνίδια, στα οποία όλοι συνεισφέρουν στη νίκη. Αυτό είναι το "κλειδί". Τώρα προκριθήκαμε στα play offs, γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τη Βαλένθια, μία ομάδα που μας κέρδισε δύο φορές. Όμως τώρα θα συγκεντρωθούμε 100% και εφόσον είμαστε καλή ομάδα, δεν έχει σημασία αν έχουμε το πλεονέκτημα έδρας ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.