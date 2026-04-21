Αταμάν: «Σπουδαία εμφάνιση - Mάχη για το Final Four»
Onsports Team 21 Απριλίου 2026, 23:11
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στάθηκε στην εμφάνιση απέναντι στη Μονακό, ξεχώρισε δύο παίκτες και έστειλε μήνυμα ενόψει συνέχειας.

Στην εικόνα και την απόδοση των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη επί της Μονακό, στις δηλώσεις του αμέσως μετά το παιχνίδι.

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε συνολικά στην προσπάθεια της ομάδας του, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής λειτουργίας, ενώ δεν παρέλειψε να ξεχωρίσει τις εμφανίσεις των Σορτς και Φαρίντ, οι οποίοι είχαν θετική παρουσία στην αναμέτρηση.

Παράλληλα, ο Αταμάν έστρεψε ήδη το βλέμμα του στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση, αναφερόμενος στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κάναμε μια φανταστική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο χάσαμε αρκετά ελεύθερα σουτ. Απόψε ο Σορτς έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, το ίδιο και ο Φαρίντ, ενώ οι υπόλοιποι έπαιξαν πολύ καλή άμυνα.

Τώρα ξεκινούν τα playoffs και θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, όπως η Βαλένθια. Πρέπει να είμαστε το ίδιο μαχητικοί όπως σήμερα και να παίξουμε με την ίδια ένταση στην άμυνα.

Θα χρειαστεί να είμαστε επιθετικοί και συγκεντρωμένοι, ειδικά στο τρέξιμο της Βαλένθια και στα ριμπάουντ της, καθώς είναι μια πολύ δυνατή ομάδα στην Ευρωλίγκα. Επιθετικά σήμερα λειτουργήσαμε καλά, κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα.

Μας περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας, αλλά φέτος έχουμε δει ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εντός και εκτός έδρας. Θα δώσουμε τη μάχη μας για να πάρουμε το εισιτήριο για το Final Four».ο Final Four».



