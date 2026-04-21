Euroleague: Πώς και πού μπορούν να συναντηθούν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός – Όλες οι διασταυρώσεις
INTIME SPORTS
Onsports team 21 Απριλίου 2026, 23:03
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουν Παναθηναϊκός κι ο Ολυμπιακός ως το τέλος της διαδρομής και πού μπορούν να συναντηθούν οι δύο «αιώνιοι» στη Euroleague.

Η νίκη του Παναθηναϊκός απέναντι στη Μονακό το βράδυ της Τρίτης (21/4) στο Telekom Center Athens εξασφάλισε την παρουσία των «πράσινων» στα playoffs της Euroleague.

Εκεί, θα βρουν απέναντί τους τη δεύτερη ομάδα της κανονικής περιόδου, τη Βαλένθια, με μειονέκτημα έδρας, σε μια σειρά που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four (22-24/5).

Ο Παναθηναϊκός μπορεί πλέον να συναντήσει τον Ολυμπιακός μόνο στον τελικό της διοργάνωσης. Στα ημιτελικά, η διασταύρωση του ζευγαριού Βαλένθια – Παναθηναϊκός θα είναι με τον νικητή της σειράς Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ.

Από την άλλη πλευρά του ταμπλό, η σειρά του Ολυμπιακού απέναντι σε Μονακό, Μπαρτσελόνα ή Ερυθρός Αστέρας θα διασταυρωθεί στα ημιτελικά με το ζευγάρι Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις.



