Παναθηναϊκός AKTOR: «Κόλαση» το Telekom Center Athens με Μονακό, ανακοινώθηκε Sold out!

Λιγότερες από 24 ώρες χρειάστηκαν για να εξαντληθούν τα εισιτήρια του αγώνα της Τρίτης (21/4) με την Μονακό για τα Play in.

Το 97,4% πληρότητας στα 19 εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού AKTOR στην φετινή Eurolegue, έδειχνε το τι θα ακολουθήσει. Η σπουδαιότητα του αγώνα της Τρίτης (21/4) για τα play in με αντίπαλο τη Μονακό, ήταν ξεκάθαρο το που θα οδηγήσουν.

Δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες από τη στιγμή που τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το ματς με τους Μονεγάσκους. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (19/4) ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε sold out.

Απέναντι στην παρέα του Μάικ Τζέιμς λοιπόν, το Telekom Center Athens θα είναι κατάμεστο. Με το γνωστό πάθος των φίλων του «τριφυλλιού», που θα ωθήσουν την ομάδα προς τα playoffs.