Το σύνθημα για τον αγώνα με τη Μονακό έδωσε ο Εργκίν Αταμάν, στην ομιλία του προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αμέσως μετά τη νίκη κόντρα στην Αναντολού Εφές, για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague.

Aναλυτικά η ομιλία του Αταμάν, μετά το τέλος του Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές

«Σε κάποιες στιγμές παίξαμε καλό μπάσκετ, παίξαμε καλή άμυνα, γυρίσαμε την μπάλα. Φυσικά το επίπεδο της ομάδας δεν ήταν το ίδιο, γιατί είχε πολλές σημαντικές απουσίες, όμως είναι σημαντικό ότι πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Το πραγματικό παιχνίδι είναι την Τρίτη.

Είναι ένα νοκ άουτ ματς, έχουμε την ευκαιρία μας. Μπορεί να μην μπήκαμε απευθείας στα πλέι οφ, αλλά θα φτάσουμε εκεί καθώς έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Θα αντιμετωπίσουμε τη Μονακό, που είναι επίσης μεγάλη ομάδα. Ξέρουμε τους παίκτες. Αύριο (σ.σ. σήμερα) θα ξεκουραστούμε, αλλά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Από δω και πέρα κάθε παιχνίδι είναι ένας πραγματικός τελικός. Δεν σκεφτόμαστε τα πλέι οφ ή ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουμε.

Ναι, μετά έρχεται η Βαλένθια, αλλά αν χάσουμε θα πρέπει να παίξουμε και να κερδίσουμε ένα ακόμη παιχνίδι για να αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό. Αυτή την στιγμή το μόνο που μας απασχολεί είναι η Μονακό. Είναι τελικός για εμάς. Μετά τη Μονακό θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον».