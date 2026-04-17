Αταμάν: «Κάθε παιχνίδι τώρα είναι τελικός»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε τη νίκη απέναντι στην Αναντολού Εφές και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στη μάχη των play-in με τη Μονακό, με τον Εργκίν Αταμάν να δίνει το στίγμα της επόμενης ημέρας στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε αρχικά στη σημασία της επικράτησης, τονίζοντας πως ο βασικός στόχος ήταν να εξασφαλιστεί το πλεονέκτημα έδρας στα play-in. Όπως ανέφερε, η Εφές αγωνίστηκε χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο και με απουσίες, ωστόσο παρέμεινε ανταγωνιστική λόγω της ποιότητας των παικτών της. Παράλληλα, υπογράμμισε πως το «κλειδί» για την επικράτηση ήταν η εξαιρετική άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο, που συνδυάστηκε με σωστές επιλογές στην επίθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ατομικές εμφανίσεις, επισημαίνοντας την εξαιρετική παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, αλλά και τη συμβολή του Λεσόρ κοντά στο καλάθι, τονίζοντας πως συνολικά όλοι οι παίκτες προσέφεραν πράγματα στο παρκέ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ο στόχος μας πριν το ματς, ήταν η νίκη ώστε να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας στα play-in. Για την Εφές ήταν δύσκολο ματς γιατί ήρθαν χωρίς στόχο, τους έλειπαν σημαντικοί παίκτες. Οι παίκτες που έπαιξαν έχουν ποιότητα. Στην τρίτη περίοδο παίξαμε τρομερή άμυνα, στην επίθεση βρήκαμε καλά σουτ. Ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε εξαιρετικά, ήταν επιθετικός. Ο Λεσόρ έπαιξε καλά μέσα στο ζωγραφιστό, όλοι έδωσαν πράγματα. Τελείωσε. Τώρα περιμένουμε το ματς για τα play-in».

Για το ματς με την Μονακό: «Κάθε ματς τώρα είναι τελικός. Η Μονακό είναι τρομερή ομάδα. Έπαιξε με οκτώ παίκτες απόψε, αλλά και οι οκτώ είναι ποιοτικοί. Η Μονακό με αυτό το ρόστερ πέρσι έπαιξε στον τελικό της Ευρωλίγκας. Θα είναι δύσκολο ματς. Έχουν έμπειρους παίκτες. Πρέπει να παίξουμε επιθετικά, καλά για να κερδίσουμε. Θα προετοιμαστούμε. Αν ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο Final-Four. Πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε εντός έδρας ματς κόντρα στην Μονακό που πρέπει να κερδίσουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα είναι πολύ δύσκολο ματς. Θα χρειαστούμε καυτή ατμόσφαιρα, όπως και στα προηγούμενα ματς για να έχουμε έξτρα κίνητρο».

Για το πόσο εφικτό θεωρεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό και αν θα προτιμούσε να ζήσει ή να αποφύγει αυτή την σειρά: «Δεν σκέφτομαι τον Ολυμπιακό. Σκέφτομαι μόνο το ματς με την Μονακό».

Για τον Ρογκαβόπουλο και αν θα είναι παίκτης-κλειδί στα επόμενα ματς: «Ήταν τραυματίας. Δεν έπαιξε στην Ισπανία. Έκανε θεραπεία και ξεκουράστηκε καλά. Έπαιξε εξαιρετικά απόψε και ελπίζω να συνεχίσει έτσι και στο επόμενο ματς».