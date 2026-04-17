«Αγκαλιά» με τον τίτλο του πρώτου σκόρερ ο Βεζένκοφ, στη… γωνία ο Ναν

Ο παίκτης του Ολυμπιακού προηγείται στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τους «ερυθρόλευκους», με τον Αμερικανό να έχει δύσκολη δουλειά μπροστά του καθώς στην τελευταία αναμέτρηση της regular season, κόντρα στην Εφές, ψάχνει 34 πόντους.

Μια ανάσα από την κατάκτηση του Alphonso Ford Trophy βρίσκεται ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος προηγείται στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ, έπειτα και από τη χθεσινή του εμφάνιση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ήταν η τελευταία των «ερυθρόλευκων» για τη regular season της EuroLeague.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά και τελείωσε την κανονική διάρκειας με 19.4 πόντους κατά μέσο όρο, αγωνιζόμενος σε 34 από τα 38 παιχνίδια. Όμως ακόμα τίποτα δεν είναι δεδομένο…

Σε απόσταση, σχετικής, αναπνοής βρίσκονται οι Κέντρικ Ναν και Ναντίρ Χίφι οι οποίοι ακολουθούν και έχουν μπροστά τους μια ακόμα αναμέτρηση. Ο πρώτος κόντρα στην Εφές και ο δεύτερος κόντρα στην Ζαλγκίρις στο Κάουνας, ενώ αμφότεροι έχουν 19 πόντους μ.ο.

Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού Aktor πρέπει απόψε κόντρα στην Εφές να πετύχει 34 πόντους για να πάρει το βραβείο, ενώ ο Χίφι καλείται να βάλει 35!