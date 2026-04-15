EuroLeague: Με βαρύ πρόστιμο και μερικό κλείσιμο εξεδρών τιμωρήθηκε ο Ερυθρός Αστέρας

Η τιμωρία στον Ερυθρό Αστέρα για τα σοβαρά επεισόδια στο ντέρμπι με την Παρτίζαν για την 35η αγωνιστική της EuroLeague.

Γλίτωσε την τιμωρία έδρας ο Ερυθρός Αστέρας, παρά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν για την 35η αγωνιστική της EuroLeague.

Η σερβική ομάδα τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ, ενώ η χωρητικότητα στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της θα είναι μειωμένη κατά 20%.

Αυτό θα συμβεί είτε στα play in, είτε στο πρώτο εντός έδρας ματς των playoffs, αν ο Αστέρας εξασφαλίσει την απευθείας είσοδό του στην εξάδα (την τελευταία αγωνιστική αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στη Ρεάλ).

Παράλληλα, απαγορεύτηκε και στην Παρτιζάν να έχει οπαδούς στο πλευρό της στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια και της επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Η Euroleague Basketball ανακοινώνει την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στις αγωνιστικές 35 και 36 της κανονικής περιόδου 2025-26 της Euroleague.