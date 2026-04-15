«Η Euroleague Basketball ανακοινώνει την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στις αγωνιστικές 35 και 36 της κανονικής περιόδου 2025-26 της Euroleague.
EuroLeague: Με βαρύ πρόστιμο και μερικό κλείσιμο εξεδρών τιμωρήθηκε ο Ερυθρός Αστέρας
Η τιμωρία στον Ερυθρό Αστέρα για τα σοβαρά επεισόδια στο ντέρμπι με την Παρτίζαν για την 35η αγωνιστική της EuroLeague.
Γλίτωσε την τιμωρία έδρας ο Ερυθρός Αστέρας, παρά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν για την 35η αγωνιστική της EuroLeague.
Η σερβική ομάδα τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ, ενώ η χωρητικότητα στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της θα είναι μειωμένη κατά 20%.
Αυτό θα συμβεί είτε στα play in, είτε στο πρώτο εντός έδρας ματς των playoffs, αν ο Αστέρας εξασφαλίσει την απευθείας είσοδό του στην εξάδα (την τελευταία αγωνιστική αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στη Ρεάλ).
Παράλληλα, απαγορεύτηκε και στην Παρτιζάν να έχει οπαδούς στο πλευρό της στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια και της επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:
35η αγωνιστική κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας
- Στην CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE επιβλήθηκαν πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ, ενώ ένας αγώνας θα διεξαχθεί στο 80% της χωρητικότητας του γηπέδου, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος συγκεκριμένων τομέων, για πολλαπλά επεισόδια που προκλήθηκαν από τους οπαδούς της κατά την διάρκεια του αγώνα Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade – Partizan Mozzart Bet Belgrade, σύμφωνα με τα άρθρα 29.1.g) και 29.2.e) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.
- Στην PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE επιβλήθηκαν πρόστιμο ύψους 38.000 ευρώ και ο επόμενος αγώνας της θα διεξαχθεί χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς, για πολλαπλά επεισόδια που προκλήθηκαν από τους οπαδούς της κατά τη διάρκεια του αγώνα Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade – Partizan Mozzart Bet Belgrade, σύμφωνα με τα άρθρα 29.1.g) και 29.2.e) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.
36η αγωνιστική κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας
- Στην CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ λόγω χρήσης δεικτών λέιζερ κατά τη διάρκεια του αγώνα Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade – Paris Basketball, βάσει του Άρθρου 29.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.