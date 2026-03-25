Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Ήρθε και κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό - Οι αριθμοί του Αμερικανού σταρ

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποδεικνύεται κομβικός στην αντεπίθεση που κάνει ο Παναθηναϊκός AKTOR, δείχνοντας με το... καλημέρα την αξία του.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε της Ντουμπάι σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Σαράγεβο, έφτασε τις τρεις σερί νίκες στην EuroLeague και συνεχίζει την αντεπίθεσή του για να ανέβει βαθμολογικά.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές για τους «πράσινους» ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο 31χρονος Αμερικανός φόργουορντ τελείωσε το ματς με 22 πόντους, έχοντας 4/6 τρίποντα και μεγάλα σουτ στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, κατά την οποία πέτυχε 13 πόντους.

Μάλιστα, μαζί με τον Κέντρικ Ναν πέτυχαν και τους 24 πόντους του Παναθηναϊκού στα τελευταία 6 λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Χέιζ-Ντέιβις αποτέλεσε την προσωπική μεταγραφική «βόμβα» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα μέσα Φεβρουαρίου, όπως είπε και ο Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα με την Ντουμπάι.

Ο περσινός MVP του Final 4της EuroLeague αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά. Και ήδη την κάνει.

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ήταν MVP στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, έχει πιάσει δουλειά και στην Ευρωλίγκα.

Σε πέντε αγώνες με τον Παναθηναϊκό έχει 18.2 πόντους μέσο όρο, μαζί με 2.6 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1.6 κλεψίματα ανά ματς, σε 28:18 χρόνο συμμετοχής. Σουτάρει με 53.1% στο δίποντο (17/32) και το εκπληκτικό 56.5% στο τρίποντο (13/23)!

Συνολικά οι επιδόσεις του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην EuroLeague:

Παρί: 27 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 32:50

Ολυμπιακός: 12 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα σε 22:42

Ζάλγκιρις: 10 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 21:42

Ερυθρός Αστέρας: 20 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα σε 34:08

Ντουμπάι: 22 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 30:09