Ναν: «Ξέρουμε τι διακυβεύεται – Δεν κερδίζω πολλές βολές»

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR, μίλησε για το στόχο των «πράσινων» στα επόμενα ματς.

Η νίκη στο Σεράγεβο κόντρα στην Ντουμπάι BC, ήταν τεράστιας σημασίας για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Κέντρικ Ναν βρέθηκε σε σπουδαίο βράδυ, παρά το γεγονός πως από νωρίς είχε «φορτωθεί» φάουλ. Ειδικά στην κρίσιμη τελική ευθεία, έκανε σπουδαία πράγματα.

Με δηλώσεις του στην Euroleague, ο Αμερικανός ξεκαθάρισε πως οι «πράσινοι» θέλουν να τερματίσουν όσο το δυνατόν ψηλότερα και ξεκαθάρισε πως ξέρουν καλά τι διακυβεύεται.

Αναλυτικά:

«Ωραίο το συναίσθημα. Κάποια ήταν μεγάλα καλάθια για εμάς. Ο πρώτος μου πόντος ήταν με ελεύθερη βολή. Παίρνω αυτομάτως μπροστά έτσι. Δεν κερδίζω πολλές ελεύθερες βολές, αλλά με βοηθά πολύ όποτε πηγαίνω στη γραμμή του φάουλ.

Ξέρουμε τι διακυβεύεται τώρα που φτάσαμε στο τέλος της κανονικής περιόδου. Θέλουμε να τερματίσουμε στην καλύτερη δυνατή θέση στην κατάταξη».