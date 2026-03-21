Έστειλε μήνυμα ο Δ. Γιαννακόπουλος: «Θα ξαναγράψουμε ιστορία, γιατί είμαστε ο Παναθηναϊκός»!

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε την πίστη του πως το «τριφύλλι» θα κατακτήσει το «μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό».

Η παρουσία του στα court του Telekom Center Athens, έδωσε ώθηση στον Παναθηναϊκός AKTOR για να ανατρέψει την κατάσταση με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή τη φορά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα μέσω Instagram. Δηλώνοντας την πίστη του πως η ομάδα θα κατακτήσει το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό της ιστορίας.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» έγραψε χαρακτηριστικά:

«Μαθημένοι στην κόντρα πάντα εμείς στον Παναθηναϊκό.

Το 2002 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους, με Ντέγιαν πήραμε το μέχρι τότε πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό της ιστορίας

Το 2024 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους, με Σλούκα πήραμε το ακόμα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό.

Το 2026 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό….

Γιατί; ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ! Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΠΟΤΕ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ!».