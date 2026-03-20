Η Sprite Official Partner του 2026 EuroLeague Final Four της Αθήνας!

Onsports Team

Η Sprite, το απολαυστικά δροσιστικό αναψυκτικό με την ακαταμάχητη γεύση, θα είναι Official Partner του 2026 EuroLeague Final Four της Αθήνας από την Etihad, που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 ως τις 24 Μαϊου.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί τη δέσμευση της Sprite να υποστηρίζει τον αθλητισμό και ειδικότερα το μπάσκετ, και να είναι δυναμικά παρούσα σε κορυφαίες διοργανώσεις που εμπνέουν πάθος και ενθουσιασμό και δημιουργούν συγκινήσεις.

Το Euroleague Final Four της Αθήνας θα αποτελέσει την κορυφαία στιγμή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες ομάδες και αθλητές, καθώς και χιλιάδες φιλάθλων απ' όλον τον κόσμο, σε μια πραγματική γιορτή του αθλήματος.