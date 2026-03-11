Ομάδες

Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ: «Έχεις ήδη κερδίσει...»
Instagram
Οnsports team 11 Μαρτίου 2026, 22:33
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ: «Έχεις ήδη κερδίσει...»

Η σύζυγος του Ματίας Λεσόρ, Τρέισι, με ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω Instagram αναφέρθηκε στην επιστροφή του Γάλλου σέντερ του Παναθηναϊκού στην αγωνιστική δράση.

«14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς και αμφιβολιών. Έχεις ήδη κερδίσει...», τόνισε, μεταξύ άλλων, η Τρέισι Λεσόρ.

Αναλυτικά όσα έγραψε για το comeback του «θηρίου» του Παναθηναϊκού:

«14 μήνες.

14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών… και πάνω απ’ όλα, θάρρους.

Αύριο επιστρέφεις στο παρκέ και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για σένα. Έχω δει κάθε προσπάθεια, κάθε δύσκολη στιγμή, κάθε φορά που αρνήθηκες να τα παρατήσεις.

Η αποφασιστικότητά σου, η δύναμή σου και η αγάπη σου για το μπάσκετ με εμπνέουν κάθε μέρα. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα, για μένα έχεις ήδη κερδίσει.

Θα είμαι πάντα η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά σου.

Περήφανη για τον άνθρωπο και τον παίκτη που είσαι.

Σ’ αγαπώ.

Πάμε».


