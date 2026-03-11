Αταμάν: «Ο Λεσόρ θα είναι στο ρόστερ κόντρα στη Ζαλγκίρις»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μιλώντας για την αυριανή αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις ξεκαθάρισε πως ο Ματίας Λεσόρ θα είναι στην αποστολή.

Η στιγμή που περίμεναν όλοι στον Παναθηναϊκό έφτασε. Ο Ματίας Λεσόρ είναι έτοιμος για να κάνει τη μεγάλη του επανεμφάνιση. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και πόπως είπε ο Εργκίν Αταμάν αύριο θα είναι στη διάθεσή του για το ματς με τη Ζαλγκίρις.

«Ο Λεσόρ είναι έτοιμος και θα είναι στο ρόστερ για τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις» είπε χαρακτηριστικά.