Όταν παίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός η εβδομάδα τελειώνει «αλλιώς»

ΙΝΤΙΜΕ

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να τελειώσει βδομάδα από το μόνο ντέρμπι που δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο;

Η εβδομάδα κλείνει πάντα καλύτερα όταν η Παρασκευή το βράδυ έχει ντέρμπι στην Ευρωλίγκα. Και όχι όποιο κι όποιο ντέρμπι. Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Δηλαδή, ό,τι πιο κοντινό υπάρχει σε μπασκετική θεραπεία μετά από μια εβδομάδα που μας πήγε λίγο… τάπα.

Ας το παραδεχτούμε, οι τελευταίες μέρες δεν περνάνε και τόσο ρόδινα ή χαλαρά. Δεν είναι μόνο η δουλειά, τα deadlines, η κίνηση, οι ειδοποιήσεις και τα μέιλ που σκάνε στο κινητό, αλλά και οι ειδήσεις που παίζουν σε λούπα για εντάσεις και πολέμο στη Μέση Ανατολή που μας γεμίζουν με μαυρίλα και μας κάνουν παράλληλα να ανησυχούμε για την ίδια μας τη ζωή.

Κάπου εκεί, ανάμεσα σε ένα ακόμα meeting και σε μια ακόμα συζήτηση για το τι συμβαίνει στον κόσμο, χρειάζεσαι κάτι να σου τραβήξει το μυαλό αλλού. Κάτι με ένταση μεν, αλλά πάθος και λίγο… μπασκετικό δράμα.

Εδώ μπαίνει το ντέρμπι των αιωνίων

Τώρα που είναι Παρασκευή βράδυ και αναζητείς την αποφόρτιση, συνειδητοποιείς κάτι απλό. Το πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε το καλύτερο μπασκετικό ντέρμπι του πλανήτη. Ναι, ξέρουμε, υπάρχει το Ρεάλ Μαδρίτης–Μπαρτσελόνα ή το Λέικερς–Σέλτικς. Τεράστιες ιστορίες, βαριές φανέλες, αμέτρητοι τίτλοι. Μόνο που -συγνώμη κιόλας- ένταση σαν αυτή που κουβαλά ένα Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός δύσκολα το βρίσκεις αλλού. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που δεν τα βλέπεις απλώς, αλλά τα ζεις. Ακόμα και αν δεν στηρίζεις κάποια εκ των δύο ομάδων.

Το ματς «καίει» και για τους δύο Προφανώς και ένα ντέρμπι αιωνίων σε κανένα άθλημα δεν υπάρχει χωρίς πίεση -ίσως μόνο ο περσινός Μικρός Τελικός της Ευρωλίγκας να είναι η φωτεινή εξαίρεση στον κανόνα- παρόλα αυτά, αν ρίξει κανείς μια ματιά στο timing θα συμπεράνει ότι βρισκόμαστε σε άκρως hot περίοδο και για τους δύο. Ο μεν Ολυμπιακός παίζει στο σπίτι του και θέλει να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία, παρότι θα κατέβει με δύο βαριές απουσίες, το ότι παίζει εντός έδρας σίγουρα του δίνει τον πρώτο λόγο. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στον Πειραιά σε φάση που δεν περισσεύουν τα στραβοπατήματα. Οι νίκες είναι απαραίτητες για τη μάχη των Play-Off και η αύρα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει ήδη δώσει μια έξτρα σπίθα σε μια περίοδο που κάθε αποτέλεσμα μετράει διπλά.

Και κάπου εκεί βρίσκεται όλη η μαγεία

Τέτοια ματς, τέτοια ντέρμπι «αιωνίων» δεν τελειώνουν με τη λήξη της κόρνας, αλλά συνεχίζονται και μετά την τελευταία κόρνα. Στα group chats, στα τραπέζια του Σαββάτου, στους καφέδες ή τις μπίρες της Κυριακής και -φυσικά- στο γραφείο από Δευτέρα. Εκεί όπου κάποιος θα μπει χαμογελώντας λίγο πιο πλατιά από το κανονικό και κάποιος άλλος θα κάνει ότι δεν άκουσε τίποτα.

Αλλά αυτή είναι η ουσία των ντέρμπι. Σου δίνουν έναν λόγο να μαζευτείς με φίλους, να φωνάξεις λίγο παραπάνω στην τηλεόραση, να πεις δυο υπερβολές παραπάνω και να ξεκινήσεις το Σαββατοκύριακο με την ένταση που μόνο το μπάσκετ μπορεί να προσφέρει. Οπότε ναι, αν υπάρχει ιδανικός τρόπος να κλείσει μια απαιτητική εβδομάδα, μάλλον τον έχουμε μπροστά μας.

Παρασκευή βράδυ στο ΣΕΦ, με κύριο μενού το Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός. Και κάπως έτσι, το Σαββατοκύριακο ξεκινά πριν καν φτάσει το Σάββατο.