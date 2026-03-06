Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR και το… στεγνό καθάρισμα στο ΣΕΦ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR «έπρεπε» να χάσει στο ΣΕΦ ή για την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός «έπρεπε» να κερδίσει και πήρε το ντέρμπι 86-80.
Με κορυφαίους τους Πέρεθ και Πέτεκ, αν και εμφανίστηκαν στο παρκέ με τα… γκρι, ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι της 30ής αγωνιστικής της Euroleague, με αποτέλεσμα να φτάσει το ρεκόρ του 19-10 στη διοργάνωση, παραμένοντας στην 3η θέση, με μία νίκη νίκη από τη Βαλένθια (20-10).
Από την άλλη, το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν αναγκάστηκε στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα του στην Euroleague, έπεσε στο 16-14 και έμεινε στην 9η θέση, έχοντας το ίδιο ρεκόρ με την Μονακό.
Την ερχόμενη Τρίτη (10/03) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρί στην Γαλλία και την Πέμπτη (12/03) την Μονακό στο Πριγκιπάτο, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την ίδια ημέρα την Ζαλγκίρις στο Telekom Center Athens.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής της Euroleague:
Πέμπτη 5 Μαρτίου
- Φενερμπαχτσέ–Μονακό 88-70
- Αρμάνι Μιλάνο–Μπαρτσελόνα 87-84
- Βαλένθια–Ζαλγκίρις Κάουνας 91-87
- Ρεάλ Μαδρίτης–Βίρτους Μπολόνια 92-84
- Παρτιζάν–Ντουμπάι ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
- Μακάμπι Τελ Αβίβ–Χαποέλ Τελ Αβίβ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Παρασκευή 6 Μαρτίου
- Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός AKTOR 86-80
- Αναντολού Εφές–Βιλερμπάν 88-91
- Ερυθρός Αστέρας–Μπάγερν Μονάχου 80-85
- Μπασκόνια–Παρί 81-97
Η βαθμολογία
1. Φενερμπαχτσέ 22-7
2. Βαλένθια 20-10
3. Ολυμπιακός 19-10
4. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
6. Ζαλγκίρις Κάουνας 17-13
------------------------------------
7. Ερυθρός Αστέρας 17-13
8. Μπαρτσελόνα 17-13
9. Μονακό 16-14
10. Παναθηναϊκός AKTOR 16-14
------------------------------------
11. Ντουμπάι 15-14
12. Αρμάνι Μιλάνο 15-15
13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
14. Βίρτους Μπολόνια 13-17
15. Μπάγερν Μονάχου 13-17
16. Παρί 11-18
17. Παρτιζάν 9-20
18. Αναντολού Εφές 9-21
19. Μπασκόνια 9-21
20. Βιλερμπάν 8-22