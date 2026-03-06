Αταμάν: «Γυρίσαμε το ματς αλλά ο Ντόρσεϊ πέτυχε ένα πολύ κρίσιμο τρίποντο»

Οnsports Τeam

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν λακωνικός μετά το τέλος του αγώνα και στάθηκε στο τρίποντο του Ντόρσεϊ.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε όρεξη να πει πολλά αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό και καλά έκανε γιατί πάλι θα... πλήρωνε, με τον τεχνικό του Παναθηναϊκού να στέκεται στην αντίδραση της ομάδας του, αλλά και σε ένα κρίσιμο τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

«Στο δεύτερο παίξαμε καλύτερα. Γυρίσαμε το ματς μέχρι το καλάθι αλλά ο Ντόρσεϊ έβαλε ένα πολύ κρίσιμο τρίποντο και έγειρε η πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού» είπε χαρακτηριστικά ο coach Αταμάν.