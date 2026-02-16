Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αντίο» του Χέιζ-Ντέιβις στους Σανς

INTIME SPORTS

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις γύρισε σελίδα στην καριέρα του και το ανακοίνωσε με τον δικό του τρόπο.

Μέσα από ανάρτηση στο Instagram, αποχαιρέτησε τους Φοίνιξ Σανς και συνολικά το NBA, στέλνοντας ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα και δικαίωση για τη διαδρομή του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε τα ξημερώματα της 16ης Ιανουαρίου στην Ελλάδα, έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Αφού ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, ενισχύοντας το ρόστερ των «πράσινων».

Στο μήνυμά του, ο Χέιζ-Ντέιβις αναφέρθηκε στη σκληρή δουλειά και στις θυσίες που τον οδήγησαν μέχρι εδώ, τονίζοντας πως κάθε πρωινό ξύπνημα και κάθε ώρα προπόνησης άξιζαν τον κόπο.

Αναλυτικά έγραψε:

«Σε όσους βοήθησαν ή είδαν το παιδί να μεταφέρει μια τσάντα γεμάτη μπάλες μπάσκετ, γυαλιά για ντρίμπλα και κώνους στο γυμναστήριο κάθε μέρα στις 5:30 το πρωί με ένα όνειρο, αυτό απέδωσε και τα κατάφερε.

Εις υγείαν αυτού του κεφαλαίου και των πολλών που θα γραφτούν ακόμα».