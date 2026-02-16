Super League 2: «Κάηκε» η Νέα Σμύρνη για τον Πανιώνιο

Οnsports Team

Με μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη του τίτλου, ο Πανιώνιος πέρασε θριαμβευτικά από την έδρα της Καλαμάτας και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στη διεκδίκηση της κορυφής.

Ο «Ιστορικός» πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στην πρεμιέρα των πλέι οφ, πιάνοντας τους Μεσσήνιους στην κορυφή της βαθμολογίας και βάζοντας… φωτιά στο πρωτάθλημα.

Οι Κυανέρυθροι έδειξαν χαρακτήρα σε ένα απαιτητικό ματς και πλέον κρατούν την τύχη στα χέρια τους.

Η επιστροφή της αποστολής στη Νέα Σμύρνη μετατράπηκε σε γιορτή. Εκατοντάδες φίλοι της ομάδας βρέθηκαν εκεί για να αποθεώσουν παίκτες και τεχνικό επιτελείο, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με καπνογόνα και συνθήματα.

Η νύχτα έγινε… μέρα, με τον ενθουσιασμό να ξεχειλίζει και την πίστη για τον τίτλο να δυναμώνει ακόμη περισσότερο.