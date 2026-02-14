Το «δις εξαμαρτείν» του Μπόλντγουιν: Προκλητικός στην Πόλη, προκλητικός και στην Αθήνα

INTIME SPORTS

Η άκρως προκλητική συμπεριφορά του Ουέιντ Μπόλντγουιν πήγε να… τινάξει το Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε στον «αέρα», ωστόσο δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός ήταν προκλητικός, καθώς το ίδιο είχε πράξει και στο αγώνα του πρώτου γύρου στην Πόλη.

Οι κινήσεις του Ουέιντ Μπόλντγουιν κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά το νικητήριο buzzer beater που πέτυχε άναψαν το φιτίλι στο «Telekom Center» και λίγο έλειψε η σύρραξη που δημιούργησε να πάρει γενικευμένες διαστάσεις.

Το περιστατικό, βέβαια, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς υπήρχε σαφές προηγούμενο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το «δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» φαίνεται πως βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωσή του. Ο Αμερικανός γκαρντ, μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, βρέθηκε δύο φορές στο επίκεντρο έντασης, με τις καταστάσεις να εκτονώνονται οριακά χάρη στην ψυχραιμία των υπόλοιπων παικτών.

Στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, με το τελευταίο σφύριγμα, ο Μπόλντγουιν κινήθηκε σε έντονο ύφος προς τον Τζέριαν Γκραντ. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού επιχείρησε μαζί με τους συμπαίκτες του να σχηματίσει τον καθιερωμένο κύκλο στο κέντρο του γηπέδου, χωρίς να αντιληφθεί πως πατούσε πάνω στο λογότυπο της Φενέρμπαχτσε.

Όπως προκύπτει από το σχετικό βίντεο, ο Γκραντ αιφνιδιάστηκε, δεχόμενος σπρώξιμο από τον Μπόλντγουιν, ο οποίος επιχείρησε να τον απομακρύνει από το συγκεκριμένο σημείο, πυροδοτώντας την ένταση ανάμεσα στους παίκτες.