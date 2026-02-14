Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ζητάει και τα ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν
INTIME SPORTS
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 14 Φεβρουαρίου 2026, 08:50
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ζητάει και τα ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν

Ο προκλητικός Αμερικανός της ομάδας του Γιασικεβιτσιους προκάλεσε σύρραξη σε Πόλη και Αθήνα και οι Τούρκοι θέλουν να βγουν και από πάνω!

Η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία προς τη Euroleague για τη σύρραξη που σημειώθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Telekom Center», η οποία ξεκίνησε, έπειτα από την προκλητική συμπεριφορά του Ουέιντ Μπόλντγουιν.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του με buzzer beater σε ένα παιχνίδι-θρίλερ και στη συνέχεια πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους «πράσινους», επαναλαμβάνοντας ειρωνικές χειρονομίες. Η ένταση κλιμακώθηκε άμεσα, με τον Ματίας Λεσόρ να αντιδρά έντονα, με την κατάσταση στο glass floor να ξεφεύγει για λίγα λεπτά, πριν αποτραπεί η γενικευμένη σύρραξη.

Παρά τις απαράδεκτες ενέργειες του, ο Μπόλντγουιν δεν προχώρησε σε κάποια απολογία, ενώ από πλευράς τουρκικής ομάδας δεν υπήρξε παρέμβαση για την εκτόνωση της έντασης. Το αντίθετο στη Φενέρμπαχτσε αποφάσισαν να ζητήσουν και τα ρέστα!

Σύμφωνα με ανάρτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Τσεμ Τσιριτσί, η Φενέρ κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία στη διοργανώτρια αρχή για τα όσα διαδραματίστηκαν μετά το φινάλε. «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όλοι οι παίκτες μας είναι καλά. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε καταθέσει τις διαμαρτυρίες μας σχετικά με όσα συνέβησαν μετά τον αγώνα και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσιριτσί.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο

Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο

Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Ξεχωρίζει το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | Με Ηρακλή ο Ολυμπιακός
12 λεπτά πριν Greek Basketball League: Ξεχωρίζει το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ | Με Ηρακλή ο Ολυμπιακός
NBA
Έπος με τον coach Γιάννη Αντετοκούνμπο: Μοίρασε οδηγίες και «στόλισε» τον Σαράνια!
51 λεπτά πριν Έπος με τον coach Γιάννη Αντετοκούνμπο: Μοίρασε οδηγίες και «στόλισε» τον Σαράνια!
EUROLEAGUE
Ζητάει και τα ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν
1 ώρα πριν Ζητάει και τα ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν
EUROLEAGUE
Το «δις εξαμαρτείν» του Μπόλντγουιν: Προκλητικός στην Πόλη, προκλητικός και στην Αθήνα
2 ώρες πριν Το «δις εξαμαρτείν» του Μπόλντγουιν: Προκλητικός στην Πόλη, προκλητικός και στην Αθήνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved