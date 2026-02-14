Ζητάει και τα ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν

INTIME SPORTS

Ο προκλητικός Αμερικανός της ομάδας του Γιασικεβιτσιους προκάλεσε σύρραξη σε Πόλη και Αθήνα και οι Τούρκοι θέλουν να βγουν και από πάνω!

Η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία προς τη Euroleague για τη σύρραξη που σημειώθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Telekom Center», η οποία ξεκίνησε, έπειτα από την προκλητική συμπεριφορά του Ουέιντ Μπόλντγουιν.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του με buzzer beater σε ένα παιχνίδι-θρίλερ και στη συνέχεια πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους «πράσινους», επαναλαμβάνοντας ειρωνικές χειρονομίες. Η ένταση κλιμακώθηκε άμεσα, με τον Ματίας Λεσόρ να αντιδρά έντονα, με την κατάσταση στο glass floor να ξεφεύγει για λίγα λεπτά, πριν αποτραπεί η γενικευμένη σύρραξη.

Παρά τις απαράδεκτες ενέργειες του, ο Μπόλντγουιν δεν προχώρησε σε κάποια απολογία, ενώ από πλευράς τουρκικής ομάδας δεν υπήρξε παρέμβαση για την εκτόνωση της έντασης. Το αντίθετο στη Φενέρμπαχτσε αποφάσισαν να ζητήσουν και τα ρέστα!

Σύμφωνα με ανάρτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Τσεμ Τσιριτσί, η Φενέρ κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία στη διοργανώτρια αρχή για τα όσα διαδραματίστηκαν μετά το φινάλε. «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όλοι οι παίκτες μας είναι καλά. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε καταθέσει τις διαμαρτυρίες μας σχετικά με όσα συνέβησαν μετά τον αγώνα και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσιριτσί.