Euroleague: Το πλεονέκτημα στο χέρι του Παναθηναϊκού

Δέκα αγωνιστικές πριν το πέσιμο της καρό σημαίας της regular season της Euroleague και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 9η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 16-12 αλλά όλα είναι στο χέρι του.

Το παιχνίδι της Παρασκευής (13/02) ο Παναθηναϊκός το ήθελε πολύ. Είχε ανάγκη την νίκη κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και για αγωνιστικούς και για βαθμολογικούς αλλά και για ψυχολογικούς λόγους. Όμως σε ένα ντέρμπι τέτοιων απαιτήσεων, τέτοιων δυσκολιών και τέτοιες ποιότητας όλα είναι ανοικτά. Και όταν το ματς κρίνεται στο σουτ τότε όλα μπορούν να συμβούν.

Ο Τι Τζέι Σορτς 2.5 δεύτερα πριν το τέλος ισοφάρισε το ματς, αλλά ένα απίθανο καλάθι του Μπόλντγουιν έδωσε την νίκη στην τουρκική ομάδα. Με την ήττα του αυτή ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 16-12 και έχει μπροστά του μια δύσκολη συνθήκη.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις και τις εκτιμήσεις το πλεονέκτημα έδρας είναι πάρα πολύ πιθανό να κριθεί στις 23 νίκες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στα δέκα εναπομείναντα παιχνίδια μέχρι το τέλος της regular season θέλει 7 νίκες για να καταλάβει μία από τις 4 προνομιούχες θέσεις.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει μπροστά της 5 παιχνίδια στο Telekom Center Athens και 5 μακριά από αυτό.

Αναλυτικά:

Παρί (εντός) Ολυμπιακός (εκτός) Ζαλγκίρις Κάουνας (εντός) Ευρθρός Αστέρας (εντός) Ντουμπάϊ (εκτός) Μονακό (εντός) Χάποελ Τελ Αβίβ (εκτός) Μπαρτσελόνα (εκτός) Βαλένθια (εκτός) Εφές (εντός)

Οι «πράσινοι» ουσιαστικά θέλουν το απόλυτο στην έδρα τους (Παρί, Ζαλγκίρις, Ερυθρός, Μονακό, Εφές) και να βρουν τουλάχιστον δύο διπλά μακριά από την Αθήνα για να “κλειδώσουν” το πλεονέκτημα.

Αν κάποιος συνυπολογίσει τη χθεσινή εικόνα της ομάδας, που παρά τα λάθη και τα αγωνιστικά προβλήματα που είχε κατά τη διάρκεια του ματς έδειξε αγωνιστική άνοδο και πολύ σωστή πνευματική συγκέντρωση στην αναμέτρηση, αλλά και την προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τότε άπαντες μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτό που ψάχνει ο Παναθηναϊκός είναι στα μέτρα του και μπορεί να το κάνει πραγματικότητα.