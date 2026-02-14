Αθλητικές μεταδόσεις (14/02): Πού θα δείτε Λεβαδειακός – Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

INTIME SPORTS

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (14/02).

«Πλούσιο» είναι και το σημερινό (14/02) τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο Βόλος τον Άρη και ο Παναιτωλικός τον Αστέρα AKTOR.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων», ΠΑΟΚ – ΑΕΚ κι η εκτός έδρας αναμέτρηση με του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα του Σαββάτου (14/02) στην Greek Basketball League.

Με τους αγώνες της πρεμιέρας στον Α’ όμιλο ξεκινούν τα playoffs και τα playouts στη Super League 2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: